2022 işsizlik maaşı ne kadar olacak? Belli oldu mu?

Aralık ayına işçi, memur ve emekli maaşı zam görüşmeleri damgasını vurdu. 2022 yılında SGK tarafından ödenen pek çok maaşın ve ödeneğin belirlenmesiyle mevcut asgari ücret zammı etkili oluyor. Peki, 2022 işsizlik maaşı belli oldu mu?

2022 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, asgari ücretten etkilenecek maaşları yazdı. Kıvanç'ın haberine göre İşsizlik Sigortası Fonu’ndan alınan işsizlik ödenekleri işçinin son dört aylık ortalama brüt ücretinin yüzde 40’ı üzerinden hesaplanıyor. En yüksek işsizlik ödeneği tutarı da brüt asgari ücretin yüzde 80’ini aşamıyor. Halen en düşük işsizlik ödeneği 1431 TL, en yüksek ödenek de 2 bin 862 TL düzeyinde bulunuyor. Asgari ücretteki artışa bağlı olarak işsizlik ödenekleri de aynı oranda artacak. Mevcut işsizlerden, son dört aylık ortalama brüt ücreti 7 bin 150 liranın üzerinde olup da tavan uygulaması nedeniyle 2 bin 862 TL işsizlik ödeneği alanlar, yeni yıldan itibaren daha yüksek ödenek alabilecekler.

REKLAM

2022 İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA

Binlerce vatandaşın faydalandığı işsizlik maaşı, asgari ücret görüşmelerinin sona ermesinin ardından ve asgari ücretin belli olmasının ardından hesaplanacak. Asgari ücret görüşmelerinde ilk toplantı 1 Aralık'ta, ikinci toplantı 7 Aralık'ta ve üçüncü toplantı 9 Aralık'ta gerçekleştirildi. Son toplantının 13 Aralık'ta veya 16 Aralık'ta gerçekleştirileceği öngörülüyor. Üçüncü toplantının tamamlanmasının ardından 2022'de SGK tarafından sağlanacak olan işsizlik maaşının ne kadar olacağı da netlik kazanacak.

ÖZGÜN Asgari ücrette 4. toplantı ne zaman? Asgari ücret için son görüşme hangi gün yapılacak?

2021 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

2021'de en düşük işsizlik maaşı bin 420 TL, en yüksek işsizlik maaşı ise 2 bin 539 TL olarak ödendi.