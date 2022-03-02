2022 Şaban ayı ne zaman başlıyor: Şaban ayı başlangıç tarihi

Üç aylar olarak bildiğimiz Recep, Şaban ve Ramazan ayları dinimizde ayrı bir yeri bulunmaktadır. Müslümanların özlemle beklediği Peygamber Efendimizin "Şaban benim ayımdır", "Şaban günahları temizleyendir" dediği üç aylara yetişme sevinci yaşadığı üç ayların ikincisi Şaban ayıdır. 2022 Şaban ayı ne zaman başlayacak?
2022 ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2 Şubat Çarşamba günü başlayan Recep ayı bitiyor, şaban ayı başlıyor. Berat kandili de şaban ayının 15. gecesine denk geliyor.
4 Mart 2022 Cuma günü Recep ayı sona eriyor, şaban ayı başlıyor.4 Mart 2022'de başlayacak olan Şaban ayı ile üç aylar devam edecek. En son ise 2 Nisan'da Ramazan ayı başlayacak. Ramazan ayının 1 Mayıs 2022 tarihinde son bulmasıyla birlikte üç aylar bitmiş olacak.
Şaban Hicri takvime göre yılın sekizinci ayıdır. İslam'a göre ise Recep ve Ramazan ile birlikte mübarek 3 aylardan biridir.
ŞABAN AYINDA ORUÇ TUTMANIN FAZİLETLERİ
Kameri ayların 13, 14 ve 15. günlerinde yani “eyyam-i biyz” denilen ayın en parlak günlerinde nafile oruç tutmanın fazileti hakkında pek çok hadis-i şerif vardır.
Nitekim Hz. Hafsa (ra) diyor ki:
- "Dört şeyi Resûlüllah sallallâhu aleyhi ve sellem Efendimiz hemen hemen hiç terketmedi diyebilirim: Âşûrâ orucu, Zilhicce'nin ilk on gününün orucu, her ayın 13, 14, 15. günlerinde oruç ve bir de sabah farzından önce iki rek'at namaz..." (Ahmed bin Hanbel, Nesâi)
Hadiste geçen günler, Hicri Takvime göre Kameri ayların 13, 14 ve 15. günleridir. Sabah kılınan sünnet ise, sabah namazının sünnetidir.
Peygamber Efendimiz (asm), Ramazan orucu farz kılınmadan önce “eyyam-i biyz” günlerinde bu orucu tutmuş (Ahmed, 5/246; Tirmizî, Savm, 41, 54), Ramazan orucu farz kılındıktan sonra da bu orucu tutmaya devam etmiş (Tirmizî, Savm, 54), "Kim her aydan üç gün oruç tutarsa ömür boyu oruç tutmuş gibi olur." (Tirmizî, Savm, 54, III, 135) ve “(Ramazan ayının dışında ) Oruç tutmak istediğin zaman, ayın 13, 14 ve 15. günlerinde oruç tut.” (Suyuti, el-Camiu's-Sagir, 1/66 H. No: 892) sözleriyle bu orucun tutulmasını teşvik etmiştir.