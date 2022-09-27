Özgün Adana Demirspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
ÖZGÜN HABERLER

Adana Demirspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray , Spor Toto Süper Lig 'in 8'inci haftasında Adana Demirspor ile Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Üst üste 3. maçını da kazananan Galatasaray, puanını 16’ya çıkartırken Adana deplasmanında puan arayacak. Peki, Adana Demirspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Adana Demirspor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, ilk 11 belli oldu mu?
Adana Demirspor Galatasaray maçı

Adana Demirspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya gelecek. Ligin lideri Adana Demirspor, Yeni Adana Stadyumu'nda en yakın takipçisi Galatasaray'ı ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor.

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Galatasaray maçı 1 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar müsabaka öncesinde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

Adana Demirspor-Galatasaray maçı kapalı gişe
SPOR
Adana Demirspor-Galatasaray maçı kapalı gişe
Hastane önündekorku dolu anlar

Hastane önünde
korku dolu anlar

​Silahlı saldırıda bir kişi öldü iki kişi yaralandı.
Gazianteptekan donduran vahşet

Gaziantep'te
kan donduran vahşet

​Üç yaşındaki çocuğu öldürüp dondurucuda sakladılar.
ABDli sözcüden pişkin açıklama

​Yunanistan'a asker yığınağı yapmak tartışılamazmış

​Mersin'deki saldırı sonrası etkisiz hale getirilmişti.

İçişleri Bakanı Soylu: Saldırıyı PKK'lı teröristler gerçekleştirdi.

Tabanca ve uzun namlulu silahlarla saldırdılar.

Teröristlerin bıraktığı çanta içinde bulundu.

Şafak vakti eş zamanlı harekete geçildi: 16 gözaltı

​Rantiye değil vatandaş kazandı.

​Kalplere dokunan hicret hikayesini çocuklar çok sevdi.

​Fatih'te 10 cami 17 yıldır yeniden inşa edilmeyi bekliyor.

​AB'nin kurucu ülkesinde aşırı sağ ilk kez iktidarda.

​Türkiye büyüyecek dünya yerinde sayacak

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.