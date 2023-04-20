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2023 Adıyaman Ramazan Bayram Namazı Saat Kaçta?

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in sonuna yaklaşırken İslam aleminde Bayram heyecanı hem ülkemizde hem de dünyanın dört bir yanında yaşanıyor. Yardım, dayanışma, birlik ve beraberliğin arttığı bu önemli günün en önemli ibadetlerinden birisi de Bayram namazı. Diyanet İşleri Başkanlığına göre 21 Nisan 2023 Cuma günü kılınacak olan Bayram namazı saati Adıyaman’da 06.15 olarak belirlendi. Peki bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı farz mı? İşte soruların cevabı.

10:27 . 20/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Adıyaman Namaz Vakitleri

Adıyaman Namaz Vakitleri

Adıyaman Bayram namazı saati Diyanet İşleri Başkanlığınca açıklandı. 21 Nisan Perşembe günü saat 06.15 kılınacak.

ADIYAMAN BAYRAM NAMAZI VAKTİ

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiyesine göre Adıyaman Bayram namazı saati 06.15 olarak belirlendi. Adıyaman ve diğer illerin Bayram namazı vakitlerini görmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) imam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber"diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber"diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.ikinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

6) İmam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden(birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina... duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur.

BAYRAM NAMAZI FARZ MI?

Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir.





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