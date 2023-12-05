Ziraat Türkiye Kupası 4. turda Alanyaspor evinde Kocaelispor’u ağırlıyor.
Alanyaspor,
4. turda Kocaelispor ile karşılaşıyor. Alanya’da oynanacak karşılaşma bu akşam saat 21.00’de başlayacak. Peki, Alanyaspor - Kocaelispor kupa maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.
ALANYASPOR - KOCAELİSPOR KUPA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
ALANYASPOR - KOCAELİSPOR KUPA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Türkiye Kupası 4. tur Alanyaspor - Kocaelispor maçı
bu akşam saat 21.00
’de başlayacak. Karşılaşma
A SPOR
ekranlarından naklen yayınlanacak.
ALANYASPOR - KOCAELİSPOR MAÇ KADROSU
ALANYASPOR - KOCAELİSPOR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
MUHTEMEL 11’LER
ALANYASPOR
ALANYASPOR
99 Yusuf Karagöz
2 Nuno Miguel Reis Lima
5 Fidan Aliti
88 Yusuf Özdemir
7 Efecan Karaca
10 Joao Novais
11 Oğuz Aydın
18 Pione Sisto
9 Sergio Cordova
25 Richard
27 Antonio Augusto
KOCAELİSPOR
KOCAELİSPOR
35 Gökhan Değirmenci
4 Emir Ortakaya
19 Atila Turan
53 Burak Öksüz
77 Oğuz Ceylan
8 Cihat Çelik
20 Mert Çölgeçen
70 Barış Alıcı
10 Daniel Candeias
41 Joao Amaral
99 Douglas Tanque
ALANYASPOR - KOCAELİSPOR CANLI SKOR
ALANYASPOR - KOCAELİSPOR CANLI SKOR
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR FİKSTÜR
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR FİKSTÜR
#Alanyaspor
#Kocaelispor
#Ziraat Türkiye Kupası
1 saat önce