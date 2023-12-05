Alanyaspor,

4. turda Kocaelispor ile karşılaşıyor. Alanya’da oynanacak karşılaşma bu akşam saat 21.00’de başlayacak. Peki, Alanyaspor - Kocaelispor kupa maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.