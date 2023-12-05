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Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda evinde Kocaelispor’u ağırlıyor

Ziraat Türkiye Kupası 4. turda Alanyaspor evinde Kocaelispor’u ağırlıyor. Alanya Oba Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Tarihlerinde 2. kez karşılaşacak iki takım daha önce 1992’de karşı karşıya geldi. Bu maçtan Kocaelispor 6-2’lik farklı skorla galip ayrıldı. Peki, Alanyaspor - Kocaelispor kupa maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maç yayın bilgisi, kadrosu ve muhtemel 11’ler.

13:56 - 5/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası 4. turda Alanyaspor evinde Kocaelispor’u ağırlıyor.
Ziraat Türkiye Kupası 4. turda Alanyaspor evinde Kocaelispor’u ağırlıyor.
Alanyaspor,
4. turda Kocaelispor ile karşılaşıyor. Alanya’da oynanacak karşılaşma bu akşam saat 21.00’de başlayacak. Peki, Alanyaspor - Kocaelispor kupa maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

ALANYASPOR - KOCAELİSPOR KUPA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası 4. tur Alanyaspor - Kocaelispor maçı
bu akşam saat 21.00
’de başlayacak. Karşılaşma
A SPOR
ekranlarından naklen yayınlanacak.

ALANYASPOR - KOCAELİSPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

ALANYASPOR

99 Yusuf Karagöz

2 Nuno Miguel Reis Lima

5 Fidan Aliti

88 Yusuf Özdemir

7 Efecan Karaca

10 Joao Novais

11 Oğuz Aydın

18 Pione Sisto

9 Sergio Cordova

25 Richard

27 Antonio Augusto

KOCAELİSPOR

35 Gökhan Değirmenci

4 Emir Ortakaya

19 Atila Turan

53 Burak Öksüz

77 Oğuz Ceylan

8 Cihat Çelik

20 Mert Çölgeçen

70 Barış Alıcı

10 Daniel Candeias

41 Joao Amaral

99 Douglas Tanque

ALANYASPOR - KOCAELİSPOR CANLI SKOR

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR FİKSTÜR




#Alanyaspor
#Kocaelispor
#Ziraat Türkiye Kupası
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