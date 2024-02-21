ÖSYM sınav takviminde ALES başvuru tarihi ve sınav tarihi yayımlandı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2024-ALES/1) katılım sağlayacak olan adaylar, ALES ne zaman öğrenmek istiyor. Peki ALES başvuru ücreti belli oldu mu, ne kadar?
ALES/1 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ALES/1 başvuru işlemleri 1-11 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak.
ALES/1 SINAV TARİHİ 2024
ALES/1 sınavı 21 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak.
ALES/1 SONUÇ TARİHİ
Sonuçlar ise 10 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak.
ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Geçtiğimiz yıl ALES başvuru ücreti 185 TL idi. ALES 2024 başvuru ücreti henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.
ALES-1'E GİREMEYEN ALES-2'YE GİREBİLİR Mİ?
2024'ün son ALES sınavı olan ALES-3 başvuruları 1-9 Ekim arasında alınacak. Sınav ise 17 Kasım'da yapılacak. Yıl boyunca sınava girememiş adaylar yılın son sınavında haklarını kullanabilecek. Birbiri ile bağlantılı olmayan ALES sınavlarının her birine öğrencilerin katılma şansı bulunuyor.