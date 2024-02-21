ÖSYM sınav takviminde ALES başvuru tarihi ve sınav tarihi yayımlandı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2024-ALES/1) katılım sağlayacak olan adaylar, ALES ne zaman öğrenmek istiyor. Peki ALES başvuru ücreti belli oldu mu, ne kadar?