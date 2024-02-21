|
Özgün

ALES başvuruları için geri sayım başladı! 2024 ALES/1 başvuruları ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? İşte ÖSYM ALES takvimi

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) başvurularında geri sayım sürüyor. Lisans eğitiminden mezun olan ya da mezuniyeti yaklaşan öğrenciler ALES sınavına katılım sağlayabilecek. Bir yıl içinde üç oturum şeklinde uygulanan ALES sınavları ÖSYM tarafından organize edilmektedir. İşte 2024 ALES başvuru ve sınav tarihleri...

09:33 - 21/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:29 - 21/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
ALES1
ALES1

ÖSYM sınav takviminde ALES başvuru tarihi ve sınav tarihi yayımlandı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2024-ALES/1) katılım sağlayacak olan adaylar, ALES ne zaman öğrenmek istiyor. Peki ALES başvuru ücreti belli oldu mu, ne kadar?

ALES/1 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ALES/1 başvuru işlemleri 1-11 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak.

ALES/1 SINAV TARİHİ 2024

ALES/1 sınavı 21 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak.

ALES/1 SONUÇ TARİHİ

Sonuçlar ise 10 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl ALES başvuru ücreti 185 TL idi. ALES 2024 başvuru ücreti henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.

ALES-1'E GİREMEYEN ALES-2'YE GİREBİLİR Mİ?

2024'ün son ALES sınavı olan ALES-3 başvuruları 1-9 Ekim arasında alınacak. Sınav ise 17 Kasım'da yapılacak. Yıl boyunca sınava girememiş adaylar yılın son sınavında haklarını kullanabilecek. Birbiri ile bağlantılı olmayan ALES sınavlarının her birine öğrencilerin katılma şansı bulunuyor.



#ALES
#ALES başvuru
#ösym
#ales1
#ales başvuru ücreti
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Mesai saatlerinde düzenleme gündemde! Haftalık çalışma saatleri düşecek mi?