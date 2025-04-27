2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), ÖSYM tarafından 13 Nisan'da yapıldı. ALES sınavı sonrasında adaylar sonuçları ve alacakları puanları merak ediyor. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025 ÖSYM ALES/1 sonuç tarihi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 13 Nisan’da düzenlenen 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için gözler sonuç tarihinde. 2025 ALES/1) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı erişime açıldı. Takvim bu kez ALES sonuçları için işliyor.
2025 ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin açıkladığı "2025 Yılı Sınav Takvimi"ne göre, yılın ilk ALES oturumu bugün gerçekleşti.
ALES sınav sonuçları kaç yıl geçerli??
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) sonuçları ise 2 Mayıs'ta açıklanacak. ALES sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.