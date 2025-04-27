Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 13 Nisan’da düzenlenen 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için gözler sonuç tarihinde. 2025 ALES/1) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı erişime açıldı. Takvim bu kez ALES sonuçları için işliyor.