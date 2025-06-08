Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
ALES/2 ne zaman yapılacak, sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2025 ÖSYM ALES sınav takvimi

ALES/2 ne zaman yapılacak, sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2025 ÖSYM ALES sınav takvimi

13:238/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
ALES ne zaman yapılacak?
ALES ne zaman yapılacak?

2025 yılı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) ikinci oturumu için geri sayım başladı. Lisans eğitimini tamamlayan ve akademik kariyer hedefleyen adaylar, “ALES/2 ne zaman yapılacak?” sorusuna yanıt ararken, sınav giriş belgelerinin yayınlanıp yayınlanmadığını da merak ediyor. ÖSYM’nin sınav takvimi doğrultusunda süreç adım adım takip ediliyor.

2025 ALES/2 sınavı yaklaşırken, binlerce lisans mezunu adayın gözü hem sınav tarihinde hem de giriş belgelerinde. Yüksek lisans ve doktora başvurularında geçerli olan sınav için ÖSYM’nin yayınlayacağı sınav yeri bilgileri ve belge erişim tarihleri yakından takip ediliyor. Peki ALES/2 sınavı ne zaman, giriş belgeleri erişime açıldı mı?

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

ALES/2 sınavı 6 Temmuz 2025'te gerçekleşecek. Sınava dair giriş belgeleri de https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden sınavdan 10 gün önce kadar adaylara sunulacak.

ALES/2 sonuçları 25 Temmuz günü erişime açılacak.

ALES/3 BAŞVURU TAKVİMİ

ALES/3 başvuruları da 7-14 Ekim tarihlerinde alınacak. Sınav uygulaması 23 Ekim'de olacak ve sonuçlar da 12 Aralık'ta açıklanacak.

#ales
#ALES sınavı
#ales sınav giriş belgesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da hava kaç derece? Ankara, İzmir ve diğer illerde hava durumu...