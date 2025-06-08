ALES/2 ne zaman yapılacak, sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2025 ÖSYM ALES sınav takvimi

2025 yılı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) ikinci oturumu için geri sayım başladı. Lisans eğitimini tamamlayan ve akademik kariyer hedefleyen adaylar, “ALES/2 ne zaman yapılacak?” sorusuna yanıt ararken, sınav giriş belgelerinin yayınlanıp yayınlanmadığını da merak ediyor. ÖSYM’nin sınav takvimi doğrultusunda süreç adım adım takip ediliyor.
2025 ALES/2 sınavı yaklaşırken, binlerce lisans mezunu adayın gözü hem sınav tarihinde hem de giriş belgelerinde. Yüksek lisans ve doktora başvurularında geçerli olan sınav için ÖSYM’nin yayınlayacağı sınav yeri bilgileri ve belge erişim tarihleri yakından takip ediliyor. Peki ALES/2 sınavı ne zaman, giriş belgeleri erişime açıldı mı?
ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?
ALES/2 sınavı 6 Temmuz 2025'te gerçekleşecek. Sınava dair giriş belgeleri de https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden sınavdan 10 gün önce kadar adaylara sunulacak.
ALES/2 sonuçları 25 Temmuz günü erişime açılacak.
ALES/3 BAŞVURU TAKVİMİ
ALES/3 başvuruları da 7-14 Ekim tarihlerinde alınacak. Sınav uygulaması 23 Ekim'de olacak ve sonuçlar da 12 Aralık'ta açıklanacak.