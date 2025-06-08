ALES/2 ne zaman yapılacak, sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2025 ÖSYM ALES sınav takvimi

2025 ALES/2 sınavı yaklaşırken, binlerce lisans mezunu adayın gözü hem sınav tarihinde hem de giriş belgelerinde. Yüksek lisans ve doktora başvurularında geçerli olan sınav için ÖSYM’nin yayınlayacağı sınav yeri bilgileri ve belge erişim tarihleri yakından takip ediliyor. Peki ALES/2 sınavı ne zaman, giriş belgeleri erişime açıldı mı?