Damacanaya benzetilen solunum cihazını alkışlayanlar yerli otomobil Togg’u yerden yere vurdu

Çiğili Belediyesi, 2020 yılında kendi ürettiği solunum cihazını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sunmuş ve görüşmenin basına yansımasıyla belediyenin bu girişimi takdir edilmişti. Fakat cihaz bir türlü seri üretime başlamamıştı.





BU KAFA DEĞİŞMİYOR









Kimi siyasetçilerin, gazetecilerin ve sosyal medya kullanıcılarının o günlerde solunum cihazını alkışlarken; ilk 24 saatte 22 bin 150 adet ön sipariş alan ve ay sonunda teslimatlara başlayacak olan Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’a dair sessizliğe bürünmesi dikkat çekti.





CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, o günlerde "Kendi imkanlarıyla solunum cihazı üreten İzmir Çiğili Belediyemizi kutluyorum" paylaşımında bulunurken, yerli otomobilin üretileceğine dair AK Parti'nin kendileri ile dalga geçtiklerini iddia etti. Özkoç, bir başka Tweet'inde ise yerli otomobili 'masal'a benzetti.