Dallas’taki kilisede LGBT’lilere destek programı düzenlendi: Papaz ‘aileyi’ hedef gösterdi

“Kim olduklarının, nasıl giyindiklerinin, kendilerini nasıl ifade ettiklerinin ve kimi sevdiklerinin bir önemi olmaksızın tüm insanların Tanrı'nın sevgi dolu suretinde yaratıldığını biliyoruz. Bu ilahi çeşitliliği kutluyor ve LGBTQ+ topluluğunun sesini yükseltmeye ve herkesin uygun şartlar içinde yaşayabileceği alanlar yaratmaya söz veriyoruz. Drag queen'ler sık sık nefret ve şiddetin hedefi olmaktadır. Fakat onların, gerçeğin ne anlama geldiğini bizlere gösteren güçlü ve güçlüklerin üstesinden gelen insanlar olduklarını biliyoruz. Güçlerinden onur duyuyoruz ve insanlıklarının ve dünyamıza inanılmaz katkılarının farkında olarak drag topluluğunun müttefikleri olmaya yemin ediyoruz. Köklü bir kapsayıcılığı kucaklıyoruz ve baskıların sistemini söküp atmak için çalışıyoruz. Nefretin, önyargının, tahammülsüzlüğün her çeşidine karşı savaşacak ve her insanın benzersiz kişiliğini kutlayan ve onaylayan bir dünya inşa edeceğiz”