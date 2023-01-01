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Dünya

Dallas’taki kilisede LGBT’lilere destek programı düzenlendi: Papaz ‘aileyi’ hedef gösterdi

ABD’nin Dallas şehrinde yer alan Umut Katedrali (Cathedral of Hope) isimli kilise; geçtiğimiz pazar günü düzenlediği etkinlik ile ‘drag queen’ adı verilen kamuya açık alanda aşırı çıplaklık içeren gösterilerin yasaklanmasına karşı travestilere destek verdi. LGBT’lilerin temsilcisi olarak kilisede konuşma yapan şahıs, “Bu ilahi çeşitliliği kutluyor ve LGBT topluluğunun sesini yükseltmeye dair söz veriyoruz” ifadelerini kullanırken, papaz Neil Cazares-Thomas ise ‘aile değerlerinin’ ayrımcılığı ve nefreti körüklediğini iddia etti. Söz konusu program gerçekleştiği sırada, kilisenin karşısındaki caddede Amerikan Geleneğini, Aileyi ve Mülkiyeti Savunma Derneği tarafından protesto düzenlendi. Derneğe bağlı vatandaşlar ‘Tanrı onları erkek ve dişi olarak yarattı’ sözlerinin yazılı olduğu pankartlar ile LGBT’lileri kutsayan ve destekleyen kiliseye tepki gösterdi. Kendilerini, ‘dünyadaki herkesin LGBT’liler hakkındaki olumsuz görüşlerini değiştirmeye’ adayan kilise üyelerinin, ‘dışlanmış ve özellikle küçük kasabalarda yalnız yaşayan gençlere’ ulaşmayı misyon edindiği öğrenildi.

Şefika Nur Çiftçi
15:12 . 19/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Umudun Katedrali (Cathedral of Hope) isimli kilisede LGBT'lilere özel program düzenlendi: Travestilerin sözcüsünün ardından papaz da konuşma yaptı

Umudun Katedrali (Cathedral of Hope) isimli kilisede LGBT'lilere özel program düzenlendi: Travestilerin sözcüsünün ardından papaz da konuşma yaptı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinin Dallas şehrinde, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Yasama Meclisi tarafından onaylanan Senato Tasarısı 12 ile ‘kamuya açık alanda çocukların önünde cinsel davranış olarak değerlendirilen ve drag queen adı verilen aşırı çıplaklık içeren gösterilerin’ yasaklanması gündemdeydi.



Yasanın 1 Eylül Cuma günü yürürlüğe girmesi beklenirken, federal bir yargıcın söz konusu Senato Tasarısı 12’ye karşı ‘drag queenlerin (travestilerin) geçimlerinin etkileneceği sebebiyle’ geçici bir tedbir kararı çıkartarak yasanın işlenmesini mahkeme kararıyla durdurdu.


  • Yasanın tam hali: "Erkek veya kadın cinsel organlarının gerçek veya simüle olarak müstehcen bir durumda sergilenmesi veya temsil edilmesinin" yanı sıra "erkeğin veya kadının cinsel özelliklerini abartan aksesuar veya protezler kullanılarak cinsel hareketlerin sergilenmesini" de kısıtlayacak. Tasarıya göre halka açık gösterilerde karşı cinsin kıyafetleri giyilmesi yasak.”

Teksas; Tennessee, Montana, Arkansas, Florida ve Kuzey Dakota dahil olmak üzere travestilerin ‘drag’ performanslarına kısıtlama getiren 6 eyaletten biri olsa da, politikaların birçoğu federal mahkeme kararlarıyla engellendi. Kamuya açık alanda drag (travesti) gösterilerini kısıtlayan ilk eyalet olan Tennessee'deki yasa da engellendi ve anayasaya aykırı olduğuna karar verildi.




Kiliseye dev LGBT bayrağı asıldı


Söz konusu gelişmelerin ardından Umut Katedrali (Cathedral of Hope) isimli kilisede LGBT’lilere destek programı düzenlendi. Kostüm giyen travestiler adına konuşma yapan şahıs, kendilerini ‘aşkın açığa vurulmasına adayanlar’ olduklarını belirterek,
“Kim olduklarının, nasıl giyindiklerinin, kendilerini nasıl ifade ettiklerinin ve kimi sevdiklerinin bir önemi olmaksızın tüm insanların Tanrı'nın sevgi dolu suretinde yaratıldığını biliyoruz. Bu ilahi çeşitliliği kutluyor ve LGBTQ+ topluluğunun sesini yükseltmeye ve herkesin uygun şartlar içinde yaşayabileceği alanlar yaratmaya söz veriyoruz. Drag queen'ler sık sık nefret ve şiddetin hedefi olmaktadır. Fakat onların, gerçeğin ne anlama geldiğini bizlere gösteren güçlü ve güçlüklerin üstesinden gelen insanlar olduklarını biliyoruz. Güçlerinden onur duyuyoruz ve insanlıklarının ve dünyamıza inanılmaz katkılarının farkında olarak drag topluluğunun müttefikleri olmaya yemin ediyoruz. Köklü bir kapsayıcılığı kucaklıyoruz ve baskıların sistemini söküp atmak için çalışıyoruz. Nefretin, önyargının, tahammülsüzlüğün her çeşidine karşı savaşacak ve her insanın benzersiz kişiliğini kutlayan ve onaylayan bir dünya inşa edeceğiz”
dedi.




Papaz 'aileyi' hedef gösterdi


2015 yılından günümüze kilisede görev yapan LGBT destekçisi papaz Neil Cazares-Thomas ise ‘aile değerlerinin ayrımcılığı ve nefreti körüklediğini’ iddia ederek,
"Günahkarı sev, günahı sevme" düsturu tamamen İsa'nın yoluna aykırıdır. Hristiyanlığımız, insanlığımız bazı kültürler tarafından ele geçirilmiş durumda”
ifadelerini kullandı.

Papaz Neil Cazares-Thomas LGBT flaması ile konuşma yaptı

"Çocuklarımızın masumiyetini koruyun"


Amerikan Geleneğini, Aileyi ve Mülkiyeti Savunma Derneği ise programın gerçekleştiği dakikalarda kilisenin karşısında yer alan caddede protesto düzenledi. Dernek üyelerinin taşıdığı pankartlarda, "Tanrı onları erkek ve dişi olarak yarattı", "Dragların halka açık platforma değil, duaya ihtiyacı var", "Çocuklar için korna çalın", "Çocuklarımızın masumiyetini koruyun" sözlerinin yazılı olduğu görüldü.






LGBT destekçisi kilisenin çağrısı: 'Tercih ettiğiniz yeni aileniz olalım'

Umudun Katedrali isimli kilisenin (Cathedral of Hope) ABD’nin Teksas ve Oklahoma eyaletinde faaliyet gösteren ve web sitelerinde yayınladıkları 'hakkımızda' kısmında okunduğu üzere hedeflerinin LGBT’liler hakkında olumsuz düşünen herkesin düşüncelerini değiştirmek olduğu anlaşıldı. Başta çocuklar ve gençlere yönelik düzenledikleri programlarla dikkat çeken LGBT destekçileri, cinsiyet disforisi yaşayan Amerikalıları tedavinin aksine “Tercih ettiğiniz yeni aileniz biz olalım, bize katılın” sözleri ile desteklediği görüldü.






Umudun Katedrali üyeleri haziran ayında 'onur' adı verilen sokak gösterisine, kiliselerini temsilen taşıdıkları pankart ile katıldı:




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