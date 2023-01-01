Dallas’taki kilisede LGBT’lilere destek programı düzenlendi: Papaz ‘aileyi’ hedef gösterdi

Umudun Katedrali (Cathedral of Hope) isimli kilisede LGBT'lilere özel program düzenlendi: Travestilerin sözcüsünün ardından papaz da konuşma yaptı
Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinin Dallas şehrinde, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Yasama Meclisi tarafından onaylanan Senato Tasarısı 12 ile ‘kamuya açık alanda çocukların önünde cinsel davranış olarak değerlendirilen ve drag queen adı verilen aşırı çıplaklık içeren gösterilerin’ yasaklanması gündemdeydi.
Yasanın 1 Eylül Cuma günü yürürlüğe girmesi beklenirken, federal bir yargıcın söz konusu Senato Tasarısı 12’ye karşı ‘drag queenlerin (travestilerin) geçimlerinin etkileneceği sebebiyle’ geçici bir tedbir kararı çıkartarak yasanın işlenmesini mahkeme kararıyla durdurdu.
- Yasanın tam hali: "Erkek veya kadın cinsel organlarının gerçek veya simüle olarak müstehcen bir durumda sergilenmesi veya temsil edilmesinin" yanı sıra "erkeğin veya kadının cinsel özelliklerini abartan aksesuar veya protezler kullanılarak cinsel hareketlerin sergilenmesini" de kısıtlayacak. Tasarıya göre halka açık gösterilerde karşı cinsin kıyafetleri giyilmesi yasak.”
Teksas; Tennessee, Montana, Arkansas, Florida ve Kuzey Dakota dahil olmak üzere travestilerin ‘drag’ performanslarına kısıtlama getiren 6 eyaletten biri olsa da, politikaların birçoğu federal mahkeme kararlarıyla engellendi. Kamuya açık alanda drag (travesti) gösterilerini kısıtlayan ilk eyalet olan Tennessee'deki yasa da engellendi ve anayasaya aykırı olduğuna karar verildi.
Kiliseye dev LGBT bayrağı asıldı
Papaz 'aileyi' hedef gösterdi
"Çocuklarımızın masumiyetini koruyun"
Amerikan Geleneğini, Aileyi ve Mülkiyeti Savunma Derneği ise programın gerçekleştiği dakikalarda kilisenin karşısında yer alan caddede protesto düzenledi. Dernek üyelerinin taşıdığı pankartlarda, "Tanrı onları erkek ve dişi olarak yarattı", "Dragların halka açık platforma değil, duaya ihtiyacı var", "Çocuklar için korna çalın", "Çocuklarımızın masumiyetini koruyun" sözlerinin yazılı olduğu görüldü.
LGBT destekçisi kilisenin çağrısı: 'Tercih ettiğiniz yeni aileniz olalım'
Umudun Katedrali isimli kilisenin (Cathedral of Hope) ABD’nin Teksas ve Oklahoma eyaletinde faaliyet gösteren ve web sitelerinde yayınladıkları 'hakkımızda' kısmında okunduğu üzere hedeflerinin LGBT’liler hakkında olumsuz düşünen herkesin düşüncelerini değiştirmek olduğu anlaşıldı. Başta çocuklar ve gençlere yönelik düzenledikleri programlarla dikkat çeken LGBT destekçileri, cinsiyet disforisi yaşayan Amerikalıları tedavinin aksine “Tercih ettiğiniz yeni aileniz biz olalım, bize katılın” sözleri ile desteklediği görüldü.