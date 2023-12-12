Dünya CAKOP 3. uluslararası sempozyumunu gerçekleştirdi: Cinsel kimlik karmaşasının artışına dijitalleşme sebep oluyor

2020 yılında 60 STK, 21 bilim adamı ve bilim kadının öncülüğünde kurulan Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu, 8 Aralık Cuma günü Üsküdar Bağlarbaşı Kongre Merkezi'nde alanında yetkin isimlerin katıldığı üçüncü sempozyumunu gerçekleştirdi.
Sempozyum, çocuk ve ailelerin korunması, sağlıklı nesillerin yetişmesine katkıda bulunma amacı güden 62 sivil toplum kuruluşunun ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İbn-i Haldun Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve İzmir Demokrasi Üniversitelerinin bir araya gelerek oluşturduğu Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu tarafından organize edildi.
'Dijitalleşme kimlik kargaşasına yol açıyor'
Sempozyumun ilk gününde dikkat çeken konuşmacılardan psikoterapist David Pickup ve Dr. Mike Davidson deneyimlerini sempozyumdaki dinleyicilere aktardı.
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'Cinsel kimlik karmaşası son 10 yılda arttı'
Uzman Doktor Lütfiye Söğütlü, sempozyumun önemli konuşmacılarından biri olarak dijitalleşmenin çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerini ele aldı. Söğütlü, dijitalleşmenin çocuklar ve gençler üzerindeki etkisi üzerine konuşarak, "Cinsel kimlikten yakınma, cinsiyet disforisi dediğimiz kavramı oluşturuyor. Bu, bireyin biyolojik cinsiyetinden şiddetli ve sürekli rahatsızlık duyması anlamına gelir. Son 10 yılda bu konuda bir artış gözlemleniyor. Transgender olarak tanımlanan ve cinsiyet disforisi iddia edilen ergenlerin sayısında artış var. Bu, özellikle biyolojik cinsiyeti kız olanların çoğunluğunu oluşturuyor" dedi. Doktor Söğütlü, sosyal medya platformlarında "kendimi nasıl keserim" gibi içeriklerin dahi kolaylıkla bulunabildiğini ve gençlere ulaşamayacakları bir güzellik algısının dayatıldığını söyledi. Bu durumun aileleri çaresiz bıraktığını vurgulayan Söğütlü, dijital bağımlılığın ve cinsel kimlik karmaşasının gençlerde benlik kaybına yol açtığını ifade etti.