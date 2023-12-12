Dünya CAKOP 3. uluslararası sempozyumunu gerçekleştirdi: Cinsel kimlik karmaşasının artışına dijitalleşme sebep oluyor

Açılış konuşmasını yapan Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu Başkanı Zuhal Öztürk, amaçlarının çocuk ve aileyi korumak olduğunu belirterek,

"Derdimiz, mutlu nesiller yetişmesine katkıda bulunmaktır. Medya ve dijitalleşme; çocuk ve gençlerde benlik, kimlik bozuklukları ve cinsel kimlik kargaşasına yol açmaktadır"