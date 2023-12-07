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Dünya ÇAKOP’un 3. Uluslararası Sempozyumu başlıyor: Uzman isimler aileyi ifsad ve insanlığı yeniden yapılandırma projesinin farklı cephelerini konuşacak

Aile ve aile bireylerinin sağlıklı gelişimlerini inceleyerek; sosyolojik, psikolojik, biyolojik, fizyolojik gibi her alanda fıtratı tehdit eden cinsel yönelim bozuklukları ya da aileyi tehdit eden bireysel veya toplumsal sorunlara karşı çözüm üretme çabasında olan Dünya Çocuk ve Aileyi Koruma Platformu, alanında uzman isimleri bir araya getirdiği 3. uluslararası sempozyumunu 8 Aralık Cuma günü düzenleyecek. İki gün sürmesi planan sempozyuma, dünya çapında tanınan terapistlerin konuşmaları yön verecek.

15:18 - 7/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 15:18 - 7/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Dünya ÇAKOP’un 3. Uluslararası Sempozyumu başlıyor
Dünya ÇAKOP’un 3. Uluslararası Sempozyumu başlıyor

Dünya Çocuk ve Aileyi Koruma Platformu 2020 yılında 60 STK, 21 bilim adamı ve bilim kadının bir araya gelmesiyle kuruldu.


Ailenin ve aile bireylerinin statüsünü yükseltmek, toplumdaki saygınlığını korumak, aileyi tehdit edecek her türlü sosyolojik, psikolojik, biyolojik, fizyolojik sorunlara karşı ortak projeler üretmek amacı ile çözüm odaklı hareket eden platform,
bugüne kadar cinsel kimlik karmaşası yaşayan çok sayıda gencin ve yetişkinin tedavisinde önemli rol oynadı.

Sempozyumun birinci oturumunun başlangıç saatleri

2023 yılına dek iki sempozyum ve bir çalıştay gerçekleştiren Dünya CAKOP, 8 Aralık Cuma günü 3. sempozyumunu düzenliyor.


Program 8-9 Aralık tarihlerinde İstanbul Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. İki tam gün sürecek sempozyumda bireysel sunumlarla birlikte 5 panel oturumu gerçekleştirilecek ve alanında uzman 28 değerli isim yer alacak.

Sempozyumun teması,
 "Aileyi ifsad ve insanlığı yeniden yapılandırma projesinin farklı cepheleri: Çocuk ve gençlerde dijital bağımlılığın kimlik gelişimine etkisi" 
olacak.

Birinci gün sempozyumda konuşma yapacak isimler;
Psikiyatrist Dr. Mustafa Merter, Psikiyatrist Doç. Dr. Lütfiye Söğütlü, Uzm. Psk. Yıldız Konal Süslü, Kln. Psk. Süreyya Kitapçıoğlu, Kln. Psk. Emre Yılmaz, Psk. Harun İncekara ve Umut Bural, Kln. Psk. Mehmet Büyükçorak, Psikiyatrist Prof. Dr. Sefa Saygılı, Dr. David Pickup, Dr. Mike Davidson, Doç. Dr. Emir Kaya, Dr. Joseph Nicolosi Jr. Reintegrative,

İkinci gün sempozyumda konuşma yapacak isimler;
Prof. Dr. Murat Coşkun, Dr. Öğr. Gör. Fatih İmşekoğlu, Uzm. Psk. Ebru Adalı, Prof. Dr. Ekrem Algün, Prof. Dr. Zeki Bayraktar, Araştırmacı Yazar Taşkın Koçak, Dr. Taceddin Kutay, Dr. Kemal Tekden, Prof. Dr. Ahmet Akın, Prof. Dr. Tuncay Dilci, Prof. Dr. Ayşe Canatan, Kln. Psk. Kübra Baysal, Psikiyatrist Dr. Mustafa Merter, Psikiyatrist Prof. Dr. Sefa Saygılı, Uzm. Psk. Yıldız Konal Süslü, Hilal Kaplan, Abdurrahman Uzun, Necla Koytak.

Sempozyuma dair detaylı bilgiye
Dünya CAKOP’un resmi web sitesinden
ulaşabilirsiniz.


Dünya CAKOP Başkanı Öztürk: Cinsel kimlik karmaşası yaşayanları tedavi ediyoruz
Dünya CAKOP Başkanı Öztürk: Cinsel kimlik karmaşası yaşayanları tedavi ediyoruz

Dünya CAKOP Başkanı Zuhal Öztürk, cinsel kimlik karmaşası yaşayan gençler için geliştirdikleri tedavi yöntemini Yeni Şafak’a anlattı. Dünya Çocuk ve Aileyi Koruma Platformu, 2020 yılında 60 Sivil Toplum Kuruluşunun ve alanında uzman 21 bilim insanının bir araya gelişiyle kurularak; ‘aile ve aile bireylerinin sağlıklı gelişimlerini sosyolojik, psikolojik, biyolojik, fizyolojik kültürel her türlü alanda fıtratı tehdit eden cinsel yönelim bozuklukları veya aileyi tehdit eden her türlü bireysel veya toplumsal sorunlara karşı çözüm üretmeyi’ amaç edindi. Platform Başkanı Zuhal Öztürk, gönüllü doktorların, geliştirdikleri tedaviye dair aldıkları eğitim ile çok sayıda vatandaşın hayatına dokunduklarını belirterek, “Cinsel kimlik karmaşası yaşayan bireylerde biz ‘İMTT’ tekniğini, maneviyat psikolojisi ile beraber birleştirip bağlama ve travma terapisi oluşturduk. Bununla alakalı eğitimler başlattık. Bizimle irtibat kuran, cinsiyet disforisi yaşayan, travmaları olan herkese yardımcı olmaya gayret ediyoruz” dedi. Öztürk konuşmasında, Prof. Dr. Psikiyatrist Sefa Saygılı’nın yıllar önce ‘eşcinselliğin hastalık’ olduğunu ifade etmesinin ardından karşı karşıya kaldığı baskıya değinirken, Saygılı hakkında Türk Psikiyatri Derneği tarafından açılan suç duyurusundan ve günümüzde de doktorların LGBT ve eşcinsellik hakkında konuşmaya korktuğundan bahsetti.


#Dünya CAKOP
#Cinsel Kimlik
#Cinsiyet
#Aile
#Cinsel Kimlik Karmaşası
#Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu
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