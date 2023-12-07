Dünya ÇAKOP’un 3. Uluslararası Sempozyumu başlıyor: Uzman isimler aileyi ifsad ve insanlığı yeniden yapılandırma projesinin farklı cephelerini konuşacak

Dünya CAKOP Başkanı Zuhal Öztürk, cinsel kimlik karmaşası yaşayan gençler için geliştirdikleri tedavi yöntemini Yeni Şafak’a anlattı. Dünya Çocuk ve Aileyi Koruma Platformu, 2020 yılında 60 Sivil Toplum Kuruluşunun ve alanında uzman 21 bilim insanının bir araya gelişiyle kurularak; ‘aile ve aile bireylerinin sağlıklı gelişimlerini sosyolojik, psikolojik, biyolojik, fizyolojik kültürel her türlü alanda fıtratı tehdit eden cinsel yönelim bozuklukları veya aileyi tehdit eden her türlü bireysel veya toplumsal sorunlara karşı çözüm üretmeyi’ amaç edindi. Platform Başkanı Zuhal Öztürk, gönüllü doktorların, geliştirdikleri tedaviye dair aldıkları eğitim ile çok sayıda vatandaşın hayatına dokunduklarını belirterek, “Cinsel kimlik karmaşası yaşayan bireylerde biz ‘İMTT’ tekniğini, maneviyat psikolojisi ile beraber birleştirip bağlama ve travma terapisi oluşturduk. Bununla alakalı eğitimler başlattık. Bizimle irtibat kuran, cinsiyet disforisi yaşayan, travmaları olan herkese yardımcı olmaya gayret ediyoruz” dedi. Öztürk konuşmasında, Prof. Dr. Psikiyatrist Sefa Saygılı’nın yıllar önce ‘eşcinselliğin hastalık’ olduğunu ifade etmesinin ardından karşı karşıya kaldığı baskıya değinirken, Saygılı hakkında Türk Psikiyatri Derneği tarafından açılan suç duyurusundan ve günümüzde de doktorların LGBT ve eşcinsellik hakkında konuşmaya korktuğundan bahsetti.