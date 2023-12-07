Dünya ÇAKOP’un 3. Uluslararası Sempozyumu başlıyor: Uzman isimler aileyi ifsad ve insanlığı yeniden yapılandırma projesinin farklı cephelerini konuşacak

Dünya ÇAKOP’un 3. Uluslararası Sempozyumu başlıyor
Dünya Çocuk ve Aileyi Koruma Platformu 2020 yılında 60 STK, 21 bilim adamı ve bilim kadının bir araya gelmesiyle kuruldu.
Ailenin ve aile bireylerinin statüsünü yükseltmek, toplumdaki saygınlığını korumak, aileyi tehdit edecek her türlü sosyolojik, psikolojik, biyolojik, fizyolojik sorunlara karşı ortak projeler üretmek amacı ile çözüm odaklı hareket eden platform,
bugüne kadar cinsel kimlik karmaşası yaşayan çok sayıda gencin ve yetişkinin tedavisinde önemli rol oynadı.
2023 yılına dek iki sempozyum ve bir çalıştay gerçekleştiren Dünya CAKOP, 8 Aralık Cuma günü 3. sempozyumunu düzenliyor.
Program 8-9 Aralık tarihlerinde İstanbul Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. İki tam gün sürecek sempozyumda bireysel sunumlarla birlikte 5 panel oturumu gerçekleştirilecek ve alanında uzman 28 değerli isim yer alacak.
Sempozyumun teması,
"Aileyi ifsad ve insanlığı yeniden yapılandırma projesinin farklı cepheleri: Çocuk ve gençlerde dijital bağımlılığın kimlik gelişimine etkisi"
olacak.
Birinci gün sempozyumda konuşma yapacak isimler;
Psikiyatrist Dr. Mustafa Merter, Psikiyatrist Doç. Dr. Lütfiye Söğütlü, Uzm. Psk. Yıldız Konal Süslü, Kln. Psk. Süreyya Kitapçıoğlu, Kln. Psk. Emre Yılmaz, Psk. Harun İncekara ve Umut Bural, Kln. Psk. Mehmet Büyükçorak, Psikiyatrist Prof. Dr. Sefa Saygılı, Dr. David Pickup, Dr. Mike Davidson, Doç. Dr. Emir Kaya, Dr. Joseph Nicolosi Jr. Reintegrative,
İkinci gün sempozyumda konuşma yapacak isimler;
Prof. Dr. Murat Coşkun, Dr. Öğr. Gör. Fatih İmşekoğlu, Uzm. Psk. Ebru Adalı, Prof. Dr. Ekrem Algün, Prof. Dr. Zeki Bayraktar, Araştırmacı Yazar Taşkın Koçak, Dr. Taceddin Kutay, Dr. Kemal Tekden, Prof. Dr. Ahmet Akın, Prof. Dr. Tuncay Dilci, Prof. Dr. Ayşe Canatan, Kln. Psk. Kübra Baysal, Psikiyatrist Dr. Mustafa Merter, Psikiyatrist Prof. Dr. Sefa Saygılı, Uzm. Psk. Yıldız Konal Süslü, Hilal Kaplan, Abdurrahman Uzun, Necla Koytak.
Sempozyuma dair detaylı bilgiye
Dünya CAKOP’un resmi web sitesinden
ulaşabilirsiniz.
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1 saat önce