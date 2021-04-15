Antalya iftar vakti kaçta? 2021

2021 Antalya imsakiyesi imsak, akşam ve yatsı vakitlerini içerir. Oruç başlangıcı, bitişi ve teravih namazınının kılınacağı zaman imsakiye vakitleri üzerinden anlaşılır. 2021 yılı Ramazan ayının ilk orucunda Antalya için sahur vakti 04:55, orucun açılma zamanı ise 19:37’dir. Kılınacak ilk teravih namazının saati ise yatsı vakti olan 20:55’tir.

İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ

ANTALYA İMSAKİYESİ

Antalya Sahur Vakti 2021

2021 yılı Antalya sahur vakti sayesinde sahurun bitirileceği zaman anlaşılır. İmsak vakti girmeden önce oruca niyet edilir ve sahur hazırlıkları sonlandırılır. Böylelikle o günün Ramazan orucu imsak vaktinden sonra başlamış olur. Antalya için 13 Nisan’daki ilk sahurun vakti 04:55 iken 12 Mayıs son sahur vakti 04:11’dir. Günler ilerledikçe sahur vakitleri geriye gidecektir. Kelime anlamı olarak sahur, seher vakti yenen yemek anlamına gelir. İmsak vakti olarak da nitelendirilen sahur vaktinin çıkmasıyla beraber o günün Ramazan orucu eda edilmeye başlanmış olur.

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Antalya İftar Vakti 2021

2021 yılı Antalya iftar vakti tüm bir ay boyunca orucun açılma zamanlarının öğrenilmesini sağlar. 13 Nisan günü ilk yapılacak olan iftar saati Antalya için 19:37’dir. Ramazan ayının son günü olacak olan 12 Mayıs’ta ise iftar saati 20:02’dir. Sahur saatleri geriye giderken iftar saatlerinde ilerleme olacaktır. Akşam ezanının okunması ve akşam namazı vaktinin girmesiyle beraber Ramazan oruçları açılır. 13 Mayıs 2021 Perşembe günü ise Ramazan Bayramı’nın birinci günü olacaktır. Ramazan ayı boyunca 2021 Antalya imsakiyesi takip edilerek tüm vakitler hakkında bilgi sahibi olunabilir.

2021 Ramazan İmsakiyesi Antalya

2021 yılında Antalya Ramazan imsakiyesi oruç tutan Müslümanlar için kritik zamanları içerir. İmsak vakitleri olan sahurun bitişi ve oruç açma zamanı olan iftar vakitleriyle alakalı detaylı bilgiler Antalya imsakiyesinde yer alır. 2021 yılında Antalya ili için 30 günlük sahur ve iftar vakitleri şunlardır:

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◦ 13 Nisan: 04:55 - 19:37

◦ 14 Nisan: 04:53 - 19:38

◦ 15 Nisan: 04:52 - 19:38

◦ 16 Nisan: 04:50 - 19:39

◦ 17 Nisan: 04:48 - 19:40

◦ 18 Nisan: 04:47 - 19:41

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◦ 19 Nisan: 04:45 - 19:42

◦ 20 Nisan: 04:44 -19:43

◦ 21 Nisan: 04:42 - 19:44

◦ 22 Nisan: 04:40 - 19:45

◦ 23 Nisan: 04:39 - 19:45

◦ 24 Nisan: 04:37 - 19:46

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◦ 25 Nisan: 04:36 - 19:47

◦ 26 Nisan: 04:34 - 19:48

◦ 27 Nisan: 04:32- 19:49

◦ 28 Nisan: 04:31 - 19:50

◦ 29 Nisan: 04:29 - 19:51

◦ 30 Nisan: 04:28 - 19:52

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◦ 1 Mayıs: 04:26 - 19:53

◦ 2 Mayıs: 04:25- 19:53

◦ 3 Mayıs: 04:23 - 19:54

◦ 4 Mayıs: 04:22 - 19:55

◦ 5 Mayıs: 04:20 - 19:56

◦ 6 Mayıs: 04:19 - 19:57

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◦ 7 Mayıs: 04:18- 19:58

◦ 8 Mayıs: 04:16 - 19:59

◦ 9 Mayıs: 04:15 - 20:00

◦ 10 Mayıs: 04:13 - 20:00

◦ 11 Mayıs: 04:12 - 20:01

◦ 12 Mayıs: 04:11 - 20:02

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2021 Antalya imsakiyesi üzerinden ilçe bazlı verilere erişebilir. Antalya merkezin yanı sıra önemli ilçelerin sahur ve iftar vakitlerinde dakika bazında farklılıklar olabilir.