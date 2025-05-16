AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde uygulanacak. Peki AÖF sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı, nasıl alınır? AÖF sınavları ne zaman? İşte Anadolu Üniversitesi 2025 AÖF bahar dönemi sınav takvimi.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi sınav takvimi belli oldu. Öğrenciler, yüz yüze gerçekleşecek sınavın giriş belgelerini sınavdan önce öğrenebilecekler. Peki AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavı ne zaman? AÖF sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı? İşte 2025 AÖF bahar dönemi sınav takvimi.
AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
AÖF sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Konuya ilişkin duyuru paylaşıldığında haberimize ekleyeceğiz. AÖF sınav giriş belgeleri erişime açıldığında sisteme öğrenci girişi yapılarak belgeler alınabilecek.
AÖF YAZ OKULU SINAVI 2025 TARİHİ NE ZAMAN?
AÖF Yaz Okulu Sınavı 16 Ağustos 2025 tarihinde uygulanacak.
AÖF DERS GEÇME NOTU PUAN HESAPLAMA
Açıköğretimde üst sınıftan ders alma ve sınıf geçme notu 2.00‘dır. (genel not ortalaması) Her ders için geçme notu ise 35‘dir. ( Aöf Ders Geçme Notu Duyurusu ) Eğer hesapladığınız başarı notunuz 35’in altında kalır ise o dersten FF ile kalırsınız. Genel not ortalamanız 2.00’ın üzerinde ve dersleriniz CD, DC veya DD ise bu derslerden geçer, genel not ortalamanız 2.00’ın altında ise bu derslerden kalırsınız. Aşağıdaki görsel anlatım size daha net fikir verecektir.