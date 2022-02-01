AÖL 2.dönem sınav tarihleri: Açık Lise Sınavları ne zaman?

AÖL sınav tarihleri gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Açık öğretim kurumları 2021-2022 eğitim öğretim yılı 1. Dönem sınavları günler öncesinde sona erdi. Şimdi ise 2. Dönem sınavları gündem oldu. Peki, AÖL 2. Dönem sınavları ne zaman?
AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğreti Lisesi - II. Dönem Sınavı 2022 Mart ayında e-Sınav olarak uygulanacaktır.
AÖL SINAVLARI ONLİNE MI YÜZ YÜZE Mİ?
2021-2022 AÖL sınavları e-sınav olarak uygulanacak. Açık Öğretim Lisesi online sistemnlerin internet adresleri değişti.