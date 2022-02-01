AÖL 2.dönem sınav tarihleri: Açık Lise Sınavları ne zaman? AÖL 2. dönem sınavları ile ilgili son durum merak ediliyor. MEB'in düzenleyeceği Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2.Dönem sınav tarihleri sorgulanıyor. Millî Eğitim Bakanlığı konuyla alakalı açıklamada bulundu. MEB'in sınav uygulamaları takviminde yer alan AÖL sınav tarih ne zaman? AÖL 2. dönem sınavları online mı yüz yüze mi olacak? İşte detaylar..

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