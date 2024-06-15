Zilhicce (zülhicce, zülhacce) kamerî yılın zilkadeden sonra gelen son ayıdır. Zilhicce'nin sözlük anlamı “hac ayı”dır. Zilhicce İslâm’dan sonra hac ibadetinin yerine getirildiği ay olmuştur. İslâm tarihinde zilhicce ayında birçok önemli olay meydana gelmiştir. Zilhicce ayı fazileti ve ibadetleri, bu mübarek ayın gelmesiyle beraber ibadetlerine yoğunlaşan Müslümanların gündeminde yer almaya başladı. Hicri takvime göre yılın 12. ve son ayı olan Zilhicce ayı 7 Haziran'da başladı. Peki, Zilhicce ayında hangi ibadetler yapılır? Zilhicce ayında yapılması faziletli olan ibadetler içeriğimizde.