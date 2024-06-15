Arafat'ta geceyi dua ve ibadetle geçirecek olan hacı adayları, Arefe günü öğle ve ikindi namazlarını cem ederek kılacak. Hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yapacağı duayla vakfeye duracak.
Arafat vakfe duası ne zaman saat kaçta?
Ali Erbaş'ın, 2024 Hac Organizasyonu kapsamında Mekke'den yapacağı “Arafat Vakfe Duası” canlı olarak 15 Haziran 2024 Cumartesi günü saat: 13.00'te yapılacak.
Vakfe duası sonrası hacı adayları ne yapacak?
Vakfe duası sonrasında Arafat sınırlarının açılmasıyla Müzdelife bölgesine intikal edecek hacı adayları, Müzdelife'de akşam ve yatsı namazlarını cem ederek kılacak. Müzdelife vakfesinin ardından hacı adayları, bayram sabahı şeytan taşlamak için Cemerat bölgesine hareket edecek. Şeytan taşlamanın ardından Mescid-i Haram'a giderek ziyaret tavafı ve sa'y görevi yapılacak, tıraş olunarak ihramdan çıkılacak.