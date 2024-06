Hac teslimiyettir: Kutsal bir yolculuk

Tavaf ise, her şeyin bir başka şey etrafında belli bir düzen içinde döndüğü ve insanın da bu kozmik düzenin bir parçasını teşkil ettiği şuurunu verir. Sa'y, Müslüman'ın sırf Allah istediği için katıldığı bir yürüyüştür; Müslüman bu sayede kendisi gibi aynı yola girmiş, aynı niyet ve duyguları taşıyanlarla beraber koşmanın ne demek olduğunu fark eder. Arafat'ta Rabb’ine yönelen insan O'nun huzurunda durmanın manasını anlar; üstünlüğün sadece takvada olmasının ne demek olduğunu kavrar. Temsili olarak yapılan şeytan taşlamayla ise her türlü gurur, kibir, mal, mülk, makam, şan, şöhret ve kısaca insanı şeytanın oyuncağı yapacak her türlü günah taşlanır ve onlardan uzaklaşılır.