Milyonlar Arafat'ta Vakfe için yola çıkıyor

Dünyanın dört bir yanından hacı olmak için Mekke’ye gelen Müslümanlar, bugün Arafat’a çıkıyor. Medine’deki hacı adaylarının tamamının Mekke’ye taşınmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı, Arafat hazırlıklarına yoğunluk verdi. Başkanlık, büyük buluşma için hacı adaylarının gerek intikali gerekse konaklamalarına yönelik hazırlıklarda sona geldi.





655 OTOBÜS GÖREV YAPACAK

Bugün 15.00-16.00 sıralarında Mekke'nin yaklaşık 25 kilometre doğusunda bulunan Arafat'a başlayacak yolculuk için özel bir operasyon hazırlığında olan başkanlık, bu kapsamda 655 otobüs ile görev yapacak. 84 bin 942 hacı adayı otobüslerin gerçekleştireceği üç seferle bölgeye taşınacak.





İRİLİ UFAKLI 500 ÇADIR

Hava sıcaklığının 45 dereceye yaklaştığı Mekke’de, hacı adaylarını Arafat’ta ağırlamak için sanayi tipi klimalarla soğutulan irili ufaklı 500 civarında çadır kuruldu. Diğer senelerden farklı olarak sünger yatakların yerini katlanabilir yatakların aldığı çadırların dışı da ilk defa özel yalıtımla kaplanarak sıcaktan korunacak.





DUA ALİ ERBAŞ’TAN

Arafat'ta geceyi dua ve ibadetle geçirecek olan hacı adayları, Arefe günü öğle ve ikindi namazlarını cem ederek kılacak. Hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yapacağı duayla vakfeye duracak.





ARIFE GÜNÜ MÜZDELIFE’YE

Vakfe duası sonrasında Arafat sınırlarının açılmasıyla Müzdelife bölgesine intikal edecek hacı adayları, Müzdelife'de akşam ve yatsı namazlarını cem ederek kılacak. Müzdelife vakfesinin ardından hacı adayları, bayram sabahı şeytan taşlamak için Cemerat bölgesine hareket edecek. Şeytan taşlamanın ardından Mescid-i Haram'a giderek ziyaret tavafı ve sa'y görevi yapılacak, tıraş olunarak ihramdan çıkılacak.





17 HACI VEFAT ETTI

Kutsal topraklarda hayatını kaybeden hacı adayı sayısı 17’ye yükseldi. Ölüm nedenlerinin büyük bölümünü ileri yaşın getirdiği sorunların oluşturduğu öğrenildi.



