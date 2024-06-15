Hacı adayları Arafat'taki büyük buluşmada: 'Lebbeyk Allahumme Lebbeyk' nidaları yeri göğü kapladı

Hacı adaylarının “mahşerin provası” olarak nitelendirilen Arafat buluşması gerçekleşiyor. Hacı adayları Arafat öncesinde son cuma namazlarını Kâbe’de kıldı

Aralarında Türklerin de bulunduğu hacı adayları kafileler halinde, Mekke'ye 25 kilometre mesafedeki haccın en önemli rükünlerinden olan Arafat'a hareket etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı her kafile için sorumlu din görevlisi tayin ederken, hac vizesi dışındaki vizelerle "kural dışı" hac ibadetini önlemek için Suudi Arabistan’ın hayata geçirdiği "Nusuk" uygulaması kapsamında hacı adayları için çıkartılan kartlar Suudi Arabistan yetkilileri tarafından tek tek kontrol edildi.

Bu yıl ilk defa hayata geçirilen uygulama kapsamında yapılan kontrollerin ardından kafile bilgilerinin yer aldığı barkodlar otobüslerin kapılarına yapıştırıldı.





Erbaş vakfe duası yapacak

Bugün Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın vakfe duası sonrasında Arafat sınırlarının açılmasıyla Müzdelife bölgesine intikal edecek hacı adayları, Müzdelife'de akşam ve yatsı namazlarını cem ederek kılacak. Müzdelife vakfesinin ardından hacı adayları, şeytan taşlamak için Cemerat bölgesine hareket edecek. Şeytan taşlamanın ardından Mescid-i Haram'a giderek ziyaret tavafı ve say görevi yapılacak, tıraş olunarak ihramdan çıkılacak.











