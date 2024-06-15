|
Hayat

Hacı adayları Arafat'taki büyük buluşmada: 'Lebbeyk Allahumme Lebbeyk' nidaları yeri göğü kapladı

Hac vazifesini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'da bulunan 2 milyondan fazla hacı adayı Arafat'taki büyük buluşmaya hazır. Hacıların 'Lebbeyk Allahumme Lebbeyk' nidaları yeri göğü kapladı. Büyük bir heyecanla vakfeyi bekleyen hacılar, öğle namazının ardından 'Arafat Duası'nda bulunacak. Ardından gün batımında kafilelerle otobüslerle Müzdelife'ye hareket edilecek.

Zeynep Karçığa
09:33 - 15/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 09:36 - 15/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arafat
Arafat

Hacı adaylarının “mahşerin provası” olarak nitelendirilen Arafat buluşması gerçekleşiyor. Hacı adayları Arafat öncesinde son cuma namazlarını Kâbe’de kıldı

Aralarında Türklerin de bulunduğu hacı adayları kafileler halinde, Mekke'ye 25 kilometre mesafedeki haccın en önemli rükünlerinden olan Arafat'a hareket etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı her kafile için sorumlu din görevlisi tayin ederken, hac vizesi dışındaki vizelerle "kural dışı" hac ibadetini önlemek için Suudi Arabistan’ın hayata geçirdiği "Nusuk" uygulaması kapsamında hacı adayları için çıkartılan kartlar Suudi Arabistan yetkilileri tarafından tek tek kontrol edildi.

Bu yıl ilk defa hayata geçirilen uygulama kapsamında yapılan kontrollerin ardından kafile bilgilerinin yer aldığı barkodlar otobüslerin kapılarına yapıştırıldı.


Erbaş vakfe duası yapacak

Bugün Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın vakfe duası sonrasında Arafat sınırlarının açılmasıyla Müzdelife bölgesine intikal edecek hacı adayları, Müzdelife'de akşam ve yatsı namazlarını cem ederek kılacak. Müzdelife vakfesinin ardından hacı adayları, şeytan taşlamak için Cemerat bölgesine hareket edecek. Şeytan taşlamanın ardından Mescid-i Haram'a giderek ziyaret tavafı ve say görevi yapılacak, tıraş olunarak ihramdan çıkılacak.




#Arafat
#Kabe
#Hac
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ankara kurban kesim yerleri