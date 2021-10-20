Asr Suresi fazileti

Asr Suresi, Mekke döneminde inmiştir ve 3 ayettir. Asr, çağ, ikindi vakti, uzun zaman demektir.
Asr Suresi'nin nuzülü
Mushaftaki sıralamada yüz üçüncü, iniş sırasına göre on üçüncü sûredir. İnşirah sûresinden sonra, Âdiyât sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayet de vardır (bk. Şevkânî, V, 579).
Asr Suresi'nin konusu
Asr Suresi'nde insanı ebedî hüsrandan kurtaracak yollar gösterilmektedir.
Asr Suresi'nin fazileti
Ashâb-ı kirâmdan iki kişinin karşılaştıkları zaman biri diğerine Asr sûresini okumadan ve ardından selâm vermeden ayrılmadıkları rivayet edilir (Beyhakî, Şu‘abü’l-îmân, XI, 348).
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