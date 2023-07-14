Austria Wien - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray Kulübü, enerji firması SOCAR ile yaptığı ve tüm branşları kapsayan sponsorluk anlaşmasının detaylarını duyurdu. SOCAR Türkiye, Galatasaray Spor Kulübü ve Galatasaray Sportif A.Ş. arasında yapılan anlaşmaya göre, SOCAR, “Galatasaray Enerji Sponsoru” ibaresinin tüm mecralarda kullanım hakkını aldı. Ayrıca Galatasaray Futbol Takımı, 2023 - 2024 sezonunda UEFA kapsamında oynayacağı tüm resmi müsabakalara (Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi dahil) Avrupa Kupası maçlarına göğüste SOCAR logosu ile çıkacak. Peki Galatasaray, SOCAR’la kaç yıllık sponsorluk sözleşmesi imzaladı, ne kadar kazandı? İşte detaylar.