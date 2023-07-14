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Austria Wien - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Austria Wien takımıyla karşılaşacak. İlk maçta Kisvarda’yı 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar geriye kalan iki hazırlık maçını da kazanma peşinde olacak. Galatasaray 18 Temmuz Salı günü Sturm Graz ile karşılaşarak Avusturya kampını tamamlamış olacak. Peki Austria Wien - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç detayları ve yayın bilgisi.

11:24 . 14/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Austria Wien - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Austria Wien - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında bu akşam Austria Wien ile karşılaşacak. Şampiyon Galatasaray Avusturya kampının ilk hazırlık maçında Kisvarda’yı 2-0 mağlup etmişti. Sarı-kırmızılılar Avusturya kampını namağlup tamamlamak istiyor. Peki Austria Wien - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

AUSTRİA WİEN - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Austria Wien - Galatasaray maçı bu akşam saat 20.30’da başlayacak. Generali Arena’da oynanacak karşılaşma Galatasaray YouTube ve GS TV’den yayınlanacak.

GALATASARAY SOSYAL MEDYA HESABINDAN TARAFTARA SESLENDİ

Galatasaray resmi Twitter hesabından taraftara seslendi. Atılan twitte;

''Bu akşam FK Austria Wien ile oynayacağımız hazırlık karşılaşması öncesinde, büyük Galatasaray taraftarının aşağıda belirttiğimiz hususlarda son derece dikkatli olmalarını rica ederiz:

📌 Stada zarar verilmemesi

📌 Koltukların kırılmaması

📌 Meşale yakılmaması

📌 Sahaya girilmemesi

📌 Sahaya yabancı madde atılmaması

📌 Maç önü ve maç sonunda stadyum dışında taşkınlık yapılmaması

Aksi halde kulübümüz cezai yaptırım ile karşı karşıya kalabilir.

ℹ️ Bilgilendirme:

- Büfelerden sadece kredi kartıyla satış yapılacaktır.

- Taraftarlar saat 18.00’de stada alınmaya başlanacaktır.'' ifadeleri kullanıldı.



#Austria Wien
#Galatasaray
#Avusturya kampı
#Okan Buruk
#Generali Arena
25 dakika önce
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Austria Wien - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?