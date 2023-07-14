Austria Wien - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Galatasaray Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında bu akşam Austria Wien ile karşılaşacak. Şampiyon Galatasaray Avusturya kampının ilk hazırlık maçında Kisvarda’yı 2-0 mağlup etmişti. Sarı-kırmızılılar Avusturya kampını namağlup tamamlamak istiyor. Peki Austria Wien - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.
AUSTRİA WİEN - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Austria Wien - Galatasaray maçı bu akşam saat 20.30’da başlayacak. Generali Arena’da oynanacak karşılaşma Galatasaray YouTube ve GS TV’den yayınlanacak.
GALATASARAY SOSYAL MEDYA HESABINDAN TARAFTARA SESLENDİ
Galatasaray resmi Twitter hesabından taraftara seslendi. Atılan twitte;
''Bu akşam FK Austria Wien ile oynayacağımız hazırlık karşılaşması öncesinde, büyük Galatasaray taraftarının aşağıda belirttiğimiz hususlarda son derece dikkatli olmalarını rica ederiz:
📌 Stada zarar verilmemesi
📌 Koltukların kırılmaması
📌 Meşale yakılmaması
📌 Sahaya girilmemesi
📌 Sahaya yabancı madde atılmaması
📌 Maç önü ve maç sonunda stadyum dışında taşkınlık yapılmaması
Aksi halde kulübümüz cezai yaptırım ile karşı karşıya kalabilir.
ℹ️ Bilgilendirme:
- Büfelerden sadece kredi kartıyla satış yapılacaktır.
- Taraftarlar saat 18.00’de stada alınmaya başlanacaktır.'' ifadeleri kullanıldı.