AUZEF ARA SINAV SONUÇLARI 2025: AUZEF Bahar Dönemi ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025 Bahar Dönemi ara sınavlarını 12-13 Nisan tarihlerinde tamamladı. Sınavlara katılan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. AUZEF vize sonuçları, İstanbul Üniversitesi’nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. Sonuçların, değerlendirme sürecinin ardından Nisan ayı sonuna doğru ilan edilmesi bekleniyor. Üniversiteden gelecek açıklama öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor.