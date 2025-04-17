AUZEF ARA SINAV SONUÇLARI 2025: AUZEF Bahar Dönemi ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri, Bahar Dönemi vize sınavlarının ardından sonuçlara odaklandı. Sınavlara katılım sağlayan binlerce öğrenci, “AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor. Gözler İstanbul Üniversitesi’nden gelecek resmi açıklamaya çevrilmişken, sonuçların duyurulacağı tarih konusunda beklentiler artıyor. AUZEF vize sonuçlarının, sınav takvimine göre kısa süre içinde ilan edilmesi bekleniyor.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025 Bahar Dönemi ara sınavlarını 12-13 Nisan tarihlerinde tamamladı. Sınavlara katılan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. AUZEF vize sonuçları, İstanbul Üniversitesi’nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. Sonuçların, değerlendirme sürecinin ardından Nisan ayı sonuna doğru ilan edilmesi bekleniyor. Üniversiteden gelecek açıklama öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor.
AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AUZEF sınav sonuçları tarihi henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin gelişme yaşandığında haberimize ekleyeceğiz.
AUZEF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?
AUZEF Bitirme final sınavları 31 Mayıs - 1 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanacak.