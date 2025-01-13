Köprü ve otoyollara uygulanan fiyatların zamlanmasıyla Avrasya Tüneli ücretinde de artış oldu. Özellikle Avrasya Tünelini sıkça kullanan vatandaşlar yeni fiyatın kaç lira olduğunu merak ediyor. İşte %44 oranında zamlanan 2025 Avrasya Tüneli zamlı fiyatları...
Avrasya Tüneli geçiş ücretleri zamlandı. Bugün (13 Ocak) yapılan açıklamayla birlikte Avrasya Tüneli'nin geçiş ücretlerinde yüzde 44 oranında artışa gidildiği bildirildi. Peki yeni ücretler ne kadar oldu? İşte detaylar.
AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?
Yeni açıklanan tarife ile birlikte Avrasya Tüneli'nin tek yön geçiş ücretleri yüzde 44 artırıldı.
Yapılan zam ile tünelden motosiklet ile geçiş tam yüzde 187 oranında artmış oldu.
00:00-04:59 aralığını kapsayan Gece tarifesine göre ise tünelden otomobilden ile geçiş 112.5 TL, minibüs ise geçiş 168.75 TL ve motosiklet ile geçişte 87.5 TL olarak belirlendi.
Avrasya Tüneli ile İstanbul'un güney aksındaki ulaşım mesafelerinin 10 kilometre kısaldığını belirten Bakan Uraloğlu, Asya ve Avrupa yakaları arasındaki yolculuğun ise 5 dakikaya indiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, "Avrasya Tüneli, 2024 yılında kullanıcılarına sabah saatlerinde ortalama 36 dakika, akşam saatlerinde ortalama 41 dakika zaman kazancı sağladı. 2024 yılında Avrasya Tüneli'ni kullanan araçların yüzde 90'ı otomobil, yüzde 6'sı minibüs, yüzde 4'ü ise motosiklet oldu" dedi.
Bakan Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nde günlük ortalama 82 bin araç trafiği ile garanti edilen araç sayısının aşıldığını belirtti. Uraloğlu, gelir paylaşımı modelinin uygulanmaya başlandığı Kamu-Özel İş Birliği (KÖİ) modeliyle gerçekleştirilen ilk kara yolu projesi tünelde, 2023 son çeyrek ve 2024 yılı boyunca garanti edilen trafik seviyelerinin aşılarak, kamu ile gelir paylaşımı yapılmaya başlandığını belirtti. 2024 yılında günlük maksimum birim araç sayısının bu yıl 13 Haziran'da 94 bin 459'a ulaştığını belirten Bakan Uraloğlu, "1 Mayıs 2022 itibarıyla motosikletlerin kullanımına izin verdiğimiz tünelden bugüne kadar toplam 2 milyon 7 bin 341 motosiklet sürücümüz geçiş yaptı. Tünel kullanıcılarının yüzde 25'i günlük geçişlerde Avrasya Tüneli'ni çift yönlü kullandı" ifadelerini kullandı.