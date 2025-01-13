Avrasya Tüneli geçiş ücretleri zamlandı. Bugün (13 Ocak) yapılan açıklamayla birlikte Avrasya Tüneli'nin geçiş ücretlerinde yüzde 44 oranında artışa gidildiği bildirildi. Peki yeni ücretler ne kadar oldu? İşte detaylar.





AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?





Yeni açıklanan tarife ile birlikte Avrasya Tüneli'nin tek yön geçiş ücretleri yüzde 44 artırıldı.





Böylece iki yakayı Marmara Deniz'inin altından birbirine bağlayan tünelden geçiş otomobiller için 156 TL'den 225 TL'ye , minibüsler için 234 TL'den 337,50 TL'ye ve motosikletler için 60,8 TL'den 175 TL'ye çıkarıldı. Bu tutarlar Gündüz 05:00-23:59 saatleri arasında geçerli olacak.





GECE TARİFESİ





Yapılan zam ile tünelden motosiklet ile geçiş tam yüzde 187 oranında artmış oldu.





00:00-04:59 aralığını kapsayan Gece tarifesine göre ise tünelden otomobilden ile geçiş 112.5 TL, minibüs ise geçiş 168.75 TL ve motosiklet ile geçişte 87.5 TL olarak belirlendi.





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Avrasya Tüneli ile İstanbul'un güney aksındaki ulaşım mesafelerinin 10 kilometre kısaldığını belirten Bakan Uraloğlu, Asya ve Avrupa yakaları arasındaki yolculuğun ise 5 dakikaya indiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, "Avrasya Tüneli, 2024 yılında kullanıcılarına sabah saatlerinde ortalama 36 dakika, akşam saatlerinde ortalama 41 dakika zaman kazancı sağladı. 2024 yılında Avrasya Tüneli'ni kullanan araçların yüzde 90'ı otomobil, yüzde 6'sı minibüs, yüzde 4'ü ise motosiklet oldu" dedi.



