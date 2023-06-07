Avrupa birliği ülkelerine kurtarma programı çerçevesinde 113 milyar avro hibe verilecek - Dünya haberleri

53,8 milyar avro, bölgesel kalkınma ve uyum programlarına 47,9 milyar avro, uluslararası iş birliği ve ortaklara 15,8 milyar avro, araştırma ve geliştirme programlarına 13,6 milyar avro, stratejik yatırımlara 4,6, milyar avro, uzay harcamalarına 2,1 milyar avro, Erasmus eğitim programına 3,7 milyar avro, çevre ve iklim eylemine 2,4 milyar avro, sınırların korunmasına 2,2 milyar avro, göçle ilgili harcamalara 1,7 milyar avro, savunma alanına 1,6 milyar avro