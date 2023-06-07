Avrupa birliği ülkelerine kurtarma programı çerçevesinde 113 milyar avro hibe verilecek - Dünya haberleri
AB Komisyonu, 2024 yılı bütçesinin 189,3 milyar avro olmasını, ayrıca üye ülkelere kurtarma programı çerçevesinde 113 milyar avro hibe dağıtılmasını teklif etti.
ÜYE ÜLKELERE 113 MİLYAR AVRO HİBE EDİLECEK
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2024 yılı bütçesinin 189,3 milyar avro olmasını, ayrıca üye ülkelere kurtarma programı çerçevesinde 113 milyar avro hibe dağıtılmasını teklif etti.
Bütçede, Avrupa'yı daha dayanıklı ve geleceğe hazır hale getirmek için yeşil ve dijital dönüşüme yönelik harcamalara öncelik verilecek.
Açıklanan bütçe taslağı, bu aşamadan sonra AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında yapılacak müzakerelerin tamamlanmasının ardından gerekli onayların alınmasıyla yürürlüğe girecek.
AB bütçesinde gelir kalemleri büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan meydana geliyor. Bütçenin harcamalar kısmı; tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor.
AB bütçesinin denetimini ise merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Sayıştayı yapıyor.