Ayvanın faydaları nelerdir? Ayva nasıl tüketilmeli?

Antioksidanlar arasında gösterilen tüm vitaminlerin içinde bulunduğu ayva, vücudu toksinlere karşı koruyarak bir kalkan görevi üstlenir. Özellikle kış aylarında artan hastalıklar için hem çocuklar hem de yetişkinler için tüketilmesi tavsiye edilmektedir. İşte ayva ile ilgili merak ettiğini her şey.

AYVANIN FAYDALARI NELERDİR?

Ayva tüketimi, vücut için çeşitli faydalar sağlayabilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

> Sistemik enflamasyonu azaltabilir: Ayva, antioksidanlar bakımından zengindir ve bu nedenle, vücuttaki enflamasyonu azaltarak, kalp sağlığını koruyabilir.

> Bağışıklık sistemini güçlendirebilir: Ayva, yüksek miktarda vitamini C içerir ve bu, bağışıklık sistemini güçlendirerek, vücudu hastalıklara karşı daha dayanıklı hale getirebilir.

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> Kan şekerini düzenleyebilir: Ayva, yüksek miktarda pektin içerir ve bu, kan şekerini düzenleyerek, diyabetikler için faydalı olabilir.

> Yüksek oranda potasyum içeriğiyle kan basıncını (tansiyonu) düşürmede etkilidir. Ayrıca yine yüksek oranda çözünebilir bir lif olan pektin içeriği kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. İçeriğindeki demir, çinko ve bakır gibi mineraller de kan hücrelerinin yapımını ve kanın akışkanlığını artırarak dolaşım üzerinde olumlu etkiler yaratır.

> İdrar söktürücü etkisi olabilir: Ayva, idrar söktürücü bir etkiye sahip olabilir ve bu nedenle, idrar yolu enfeksiyonlarını önleyebilir veya tedavi edebilir.

> Glisemik indeksi düşük olan ayva bu sayede kan şekerini çok hızlı yükseltmez. Bu nedenle diyabeti olan veya diyet yapan kişiler de rahatlıkla tüketebilir. Öğünlerde tercih edildiğinde lifli yapısı sayesinde tokluk süresini uzatan bu meyve, bu sayede zayıflamaya da yardımcı olur. Diyetlerde haşlanarak ya da buharda pişirilerek de tatlı ihtiyacını karşılayabilir. Ancak ayvanın büyüklüğüne dikkat etmek gerekir. 1 porsiyon ayva, büyük boy bir ayvanın yaklaşık yarısı kadardır.

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> Demir, bakır ve çinko gibi mineraller içeriğiyle kan dolaşımını artırarak saç diplerine daha bol oksijenin taşınmasına yardımcı olur. Bu da saçları güçlendirir, uzamasına yardımcı olur.

> Ayvalar, hücreleri serbest radikal hasarından korurken metabolik stresi ve iltihabı azaltabilecek zengin bir antioksidan kaynağı sunar. Bazı araştırmalar, quercetin ve kaempferol gibi flavonoller de dahil olmak üzere ayvalardaki bazı antioksidanların iltihabı azalttığını ve kalp hastalığı gibi kronik hastalıklara karşı koruma sağladığını öne sürmektedir.

> Kilonuzu düşük tutmanın ve sisteminizin en iyi şekilde çalışmasını sağlayan hızlı bir metabolizmayı garanti etmenin en iyi yollarından biri sindirimi iyileştirmektir. Ayva, çoğu meyve gibi diyet lifi bakımından yüksektir ve önemli miktarda lif, gastrointestinal sistemin (mide-bağırsak sistemi) daha verimli ve düzenli çalıştığı anlamına gelir.

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> Ayvada bulunan yüksek düzeydeki antioksidanlar ve vitaminler cildinizin sağlıklı ve genç kalması için çok faydalıdır. Antioksidanlar, serbest radikallerin cilt hücrelerinde neden olduğu hasarı ortadan kaldırarak kırışıklıkların görünümünü azaltır, lekeleri giderir ve cildinizi UV radyasyonunun etkilerine karşı korumaya yardımcı olur.

> Ayva, alerjik reaksiyonları kontrol etme yeteneği nedeniyle uzun zamandır övülmüştür. Cilde merhem veya jel olarak uygulandığında atopik dermatit ve benzeri cilt rahatsızlıklarına fayda sağlayabilir. Yüksek C vitamini seviyeleri ayrıca iltihabı kontrol etmeye ve cildinizin sağlığını ve görünümünü iyileştirmeye yardımcı olur.

> Ayvanın zengin mineral içeriği demir, bakır ve çinko içerir. Bu üç mineral, diğer çeşitli eser elementlerle birlikte kırmızı kan hücrelerinin üretimi için gereklidir. Kırmızı kan hücresi üretimi yüksek olduğunda, vücutta daha fazla oksijen taşındığı için vücuttaki dolaşım artar. Bu, deriye ve kafa derisine kan akışının artmasını sağlar, bu da saç folikülü sağlığını artırır ve büyümeyi uyarır.

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AYVA NASIL TÜKETİLMELİDİR?

Daha popüler meyvelerin aksine, ayvalar nadiren çiğ olarak yenir. Olgunlaştığında bile, çiğ ayvalar çok sert bir ete ve ekşi, büzücü bir tada sahiptir. Bu nedenle, çoğu ayva sever, meyvenin en iyi pişmiş yendiği konusunda hemfikirdir.

Pişmiş ayvayı tek başına yiyebilir ya da yulaf ezmesi ve yoğurt ile beraber bir kase hazırlayarak tüketebilirsiniz.

AYVA DİYETLERDE KULLANILABİLİR Mİ?

Özellikle kış mevsiminde sıklıkla karşılaşılan ve en çok tercih edilen meyve olan ayva, bağışıklık güçlendirme, sindirim sistemini destekleme ve düşük kaloriye sahip olma özellikleri ile beraber diyetlerde kullanılabilmektedir.

AYVA HANGİ HASTALIKLARI İYİ GELİR?

Meyvenin etli kısmında kateşin epikateşin denilen ayvaya buruk tadını veren tanenler bulunur. Bu bileşenler kolonda yer alan toksinleri ve kimyasalları bağlayarak ve mukozayı korur. Böylelikle bağırsak hastalıklarına karşı koruyucu rol oynar. Ayva ishal, mide ağrıları ve bulantılarında da olumlu etkilere sahiptir. Ayva suyunun gastrik ülserlerde yardımcı olduğu ve gastrointestinal sistemi rahatlattığı da bilinmektedir. Ayva kötü kolesterol olarak bilinen LDL kolesterolünü ve damar tıkanıklığı gibi koroner kalp hastalıklarına karşı da korur.

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AYVA NE ZAMAN YENMELİ?

Bunun için sonbahar ve kış aylarında bol bol ayva tüketmeniz önerilir. Diyet lifleri, yüksek su oranı, C vitamini gibi tatmin edici özellikleri olan ayvayı eylül ile mart arasında sık sık tüketebilirsiniz. Kasım ayında meyve en yüksek lezzete ulaşır.

AYVA GÜNDE NE KADAR TÜKETİLMELİDİR?

Kış mevsiminde orta boy bir ayva, 1 porsiyon meyveye eşit olur. Günde 1 orta boy ayva tüketilebilir. Kişinin meyve ihtiyacına göre de değişmektedir.

AYVA YÜKSEK TANSİYONA İYİ GELİR Mİ?

Ayva yüksek oranda potasyum içermesinden dolayı tansiyonu(kan basıncını) düşürmede etkilidir.

YATMADAN ÖNCE AYVA YENİR Mİ?

Taze sıkılmış ayva suyu veya ayva çayı tüketildiğinde göğsü yumuşatarak öksürüğe iyi gelir. Yatmadan önce tüketmeniz özellikle büyük fayda sağlayacaktır.

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