Şu an hamside bolluk ve bereketin yaşandığını ifade eden Balık Hali esnaflarından Mehmetcan Örseloğlu, "Gayet güzel, fiyatlar makul. Hamsinin 3 kilosu 100 TL, kilosu ise 35-50 TL arasında gidip geliyor. Şu anki periyota göre gayet iyi. Ama havaların sıcak gidişi tabi hamsinin bol oluşunun yanında ister istemez biraz kıtlık da getirecek. Çünkü hamsi soğuk iklimi seven bir hayvan. Ancak inşallah havalar ilerleyen zamanda daha da soğuyacak. Soğuduğu zaman da daha verimli, daha bol olacağına inanıyoruz. Şu an genellikle hamsi, istavrit ve mezgite daha çok rağbet oluyor. Ama şu an istavrit pek fazla yok, palamut en çok sorulanlardan bir tanesi, palamutun da olmayışı hem maddi hem de sağlık açısından şu an en çok hamsi tercih ediliyor" dedi.