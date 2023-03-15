UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ikinci maçında temsilcimiz Başakşehir FK ve Gent karşı karşıya geliyor. Maç yayın bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR FK - GENT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Başakşehir FK - Gent maçı bu akşam saat 20.00 ’de başlayacak. Karşılaşma EXXEN ve TV 8.5 ekranlarından naklen yayınlanacak.

BASIN TOPLANTISI

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında yarın İstanbul'da Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Belçika temsilcisi Gent'in teknik direktörü Hein Vanhaezebrouck, yarınki maçta rakiplerinin favori olduğunu söyledi.





Karşılaşmanın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına Hein Vanhaezebrouck'un yanı sıra kaleci Davy Roef katıldı.





Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun yarınki maçla ilgili, "Yarın kulüp tarihimizin en önemli maçını oynayacağız." açıklamasının hatırlatılması üzerine Belçikalı çalıştırıcı, "Biz bir kez çeyrek final oynadık ama çok eskidendi. Üzerinden çok zaman geçti. Ancak yine de çeyrek finale kalabilirsek çok iyi olur. Bundan daha önemli maçlar oynadık ama bu da bizim için önemli. İlk maçta 45 dakika futbol oynanabildi. Yarın 90 dakika oynanacak. Hatta işler iyi giderse 120 dakikayı da bulabilir. Zor bir maç olacak. Başakşehir çok iyi bir takım. Eminim ilk maçtaki stat koşulları onların da hoşuna gitmemiştir." diye konuştu.

Vanhaezebrouck, turuncu-lacivertli ekip karşısında sürpriz yapmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Herkes ilk maçtan önce Başakşehir'in daha iyi olduğunu ve kolay kazanacağını düşünüyordu. İlk maç bence çok güçlü bir oyun denemesi yaptık, kazanabilirdik. Buraya beraberlikle gelmek ideal bir durum değil. İlk maçı kazanmak istiyorduk. Yarınki maçta Başakşehir biraz daha favori olacak. Biz de maksimumumuzu vermeliyiz. Belki de sürpriz yaparak maçı uzatmaya veya penaltılara götürebiliriz ya da doğrudan galibiyetle sonlandırırız." ifadelerini kullandı.





Bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda kazanamayan Belçika temsilcisinin teknik direktörü, şunları kaydetti:

"Çok zor maçlara çıktık. Evimizde iyi performans gösteriyoruz ama deplasmanlardaki maçlarda zorluk çektik. Bu tür organizasyonlarda ilk maçı kazanmanız gerekiyor. İkinci maçlar genelde zor oluyor. Geçen sezon Riga'yı yenmiştik ama Başakşehir, Riga'dan iyi bir takım. Yarın ilk deplasman galibiyetimizi alabiliriz ama çok iyi olmalıyız. Eğer böyle bir şeyi başarırsak kendimizle gurur duyabiliriz."





Vanhaezebrouck, sakatlığı bulunan bazı oyuncuları olduğunu belirterek, "Durumlarını antrenmandan sonra göreceğiz. Henüz karar vermedik. Yarın sabah uyanınca kendilerini nasıl hissettiklerine göre şekillendireceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

ROEF: "ZOR BİR MAÇ OLACAK"

Belçika temsilcisinin file bekçisi Davy Roef ise İstanbul'da kendilerini zor bir maç beklediğini söyledi.

Anderlecht forması giyerken 2014'te Galatasaray'a karşı forma giydiğinin hatırlatılması üzerine 29 yaşındaki kaleci, "Türkiye'de büyük takımlara karşı oynamak oldukça zor. Başakşehir de büyük takım seviyesinde. Yarın taraftarları çok iyi olacaktır. Birçok taraftarın geleceğini biliyoruz. İyi bir atmosfer oluşturacaklar ve zor bir maç olacak. Turu geçmek için elimizden geleni yapacağız." şeklinde görüş belirtti.

Roef, sahalarında 1-1 berabere kaldıkları ilk maçta iyi oynadıklarını anlatarak, "Sahamızdaki maçın ilk yarısında iyi bir performans sergiledik. Oldukça güvenliydik ve iyi bir sonuç alabilirdik. İkinci yarı zemin bizi zorladı. Ancak yarın daha iyi bir performans göstereceğimizi ve iyi bir sonuç alabileceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Tecrübeli kaleci, maçın penaltılara gitmesi durumuna karşı hazırlıklarını yaptığını dile getirdi.







