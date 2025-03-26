Bayram tatili 9 gün olacak mı? 2025 Ramazan Bayramı hangi gün başlayacak, kaç gün sürecek?

Ramazan Bayramı tatilinin süresi, dünkü Kabine Toplantısı sonrasında en çok merak edilen konulardan biri oldu. Bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağına dair sorular yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Bayram tatiliyle ilgili yapılan açıklamalar ve tartışmalar, tatilin süresi hakkında netlik kazandırmaya başladı. Normalde, Ramazan Bayramı tatili 10 Nisan Cuma günü başlayıp, 13 Nisan Pazartesi günü sona erecek. Ancak, Kabine Toplantısı’nda yapılan değerlendirmelere göre, bayram tatilinin 2-4 Nisan tarihlerinin de tatil ilan edilmesi halinde, tatilin süresi 9 güne çıkacak. Bu durumda, tatil dönemi 2 Nisan’dan başlayıp, 10 Nisan’a kadar sürecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Hicrî takvime göre 9. ay olan Ramazan ayı 2025 yılında 1 Mart tarihinde başladı. 29 Mart Cumartesi ise bu yıl Ramazan ayının son günü olacak. 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günü Ramazan Bayramı olarak kutlanacak.

Bununla birlikte bu yıl Ramazan ayının son günü olan 29 Mart Cumartesi ise Arife günü olarak idrak edilecek.

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu yıl Ramazan Bayramı arife günü Cumartesi'ye bayramın ilk günü ise Pazar gününe yani hafta sonu tatiline denk geliyor.

Bununla birlikte 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günü Ramazan Bayramı tatili olacak. Tatil süresince tüm kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlayacak. Pazar günü hafta sonu tatili olduğu için 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı Ramazan Bayramı tatili olacak. Hafta sonuyla birlikte tatil bu yıl 4 gün olmuş olacak. Kabine'de bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla Bayram Tatili bu yıl 4 gün olacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 2025 yılında 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Cumartesi günü sona erecek.

5 Haziran Perşembe günü ise Kurban Bayramı Arife Günü olarak idrak edilecek.