Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Osmangazi Köprüsü, 15 Temmuz, FSM, Kuzey Marmara Köprüsü bayramda ücretsiz mi?

Kurban Bayramı 6 Haziran 2025 tarihinde başlayacak. Bayram arefesine girdiğimiz bugün ise köprü ve otoyollardaki ücret konusu da merak edilenler arasında yer alıyor. Bayram tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirecek olan yüzbinlerce kişi köprü ve otoyolların bayramda ücretsiz olup olmadığını sorguluyor. İşte konuyla ilgili bilgiler.





BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak. Buna göre, bayram tatili dolayısıyla KGM'nin sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, ücretsiz hizmet verecek. Bu köprü ve otoyollar, 5 Haziran Perşembe saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar ücretsiz olacak.





BAKAN URALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) işletmesindeki köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını belirterek, sevdiklerine ulaşmak isteyen herkesin yolunu kolaylaştırmayı amaçladıklarını bildirdi.





Kurban Bayramı tatili dolayısıyla KGM sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacağını aktaran Uraloğlu, "Kurban Bayramı'nda da sevdiklerine ulaşmak isteyen herkesin yolunu kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Bayramın milletimize sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.





Cumhurbaşkanı Kararı ile bayram tatili dolayısıyla KGM'nin sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, ücretsiz hizmet verecek. Bu köprü ve otoyollar, 5 Haziran Perşembe saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar ücretsiz olacak.





BAYRAMDA AVRASYA TÜNELİ, OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ VE KUZEY MARMARA OTOYOLU ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete kararında, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ücretsiz olacağı kaydedildi.





Buna göre; Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ücrete tabii olacak yani ücretsiz olmayacak.



