Özgün Beşiktaş bu hafta bay mı?
ÖZGÜN HABERLER

Beşiktaş bu hafta bay mı?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasını BAY geçecek. Siyah-beyazlılar, ligde 18. haftada Kasımpaşa ile mücadele edecek. Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etmişti. Siyah-beyazlılar, geride kalan 15 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile topladığı 26 puanla 5. sırada yer alıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşın bu hafta maçı var mı? Beşiktaş Süper Ligin 17. haftasını BAY mı geçecek?
Beşiktaş'ın bu hafta maçı var mı?

Beşiktaş yeni yıl sonrası ilk maç haftasını BAY geçecek ve ardından Kasımpaşa ile karşılaşacak. Siyap Beyazlılar, baş haftası sonrasında da İstanbul’da kalacak. Şenol Güneş’in öğrencileri, Süpür Lig’in 18. haftasında Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak.

Siyah-beyazlılar, geride kalan 15 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile topladığı 26 puanla 5. sırada yer alıyor.

Kara Kartal, bir sonraki hafta sahasında oynayacağı Kasımpaşa mücadelesinin hazırlıklarına ise 3 günlük aranın ardından bugün sabah yaptığı antrenmanla başladı. Siyah-beyazlılar, akşam idmanıyla çalışmalarını sürdürecek.

Beşiktaş'ın kazandığı ve kaybettiği maçlar

Sezona Teknik Direktör Valerien Ismael ile başlayan ancak 11. haftada Fransız çalıştırıcıyla yollarını ayıran ve takımı bir kez daha Şenol Güneş'e emanet eden Beşiktaş, tecrübeli teknik adamla çıktığı 4 müsabaka Ümraniyespor ve Adana Demirspor maçlarından galibiyetle ayrılırken, Gaziantep FK ile berabere kaldı. Galatasaray'a ise deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş, söz konusu karşılaşmalarda 7 puan topladı.

Spor Toto Süper Lig 17. hafta maçları

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftası, 3 Ocak’ta 2 maçla başlayacak. Beşiktaş 17. haftayı bay geçecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 17. hafta maçlarının programı şöyle:

3 Ocak Salı kimin maçı var?

  • 17.00 HangiKredi Ümraniyespor- Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
  • 20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)

4 Ocak Çarşamba hangi maçlar var?

  • 17.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
  • 17.00 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)
  • 20.00 Arabam.com Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Medaş Konya Büyükşehir)
  • 20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Nef)

5 Ocak Perşembe kimin maçı var?

  • 17.00 Gaziantep FK-Medipol Başakşehir (Kalyon)
  • 20.00 Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)
  • 20.00 Trabzonspor-Bitexen Giresunspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

Sivasspor - Galatasaray maçı iptal edilecek mi?
ÖZGÜN
Sivasspor - Galatasaray maçı iptal edilecek mi?
Belgesel tadında görüntü

Belgesel tadında görüntü

Sivas'ta göl donunca kaydedildi.
Gizli geçit bulundu

Gizli geçit bulundu

​Herkes sonunun nereye çıkacağını merak ediyor.
Terörle mücadele operasyonları

Terörle mücadele operasyonları

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Hiç kimse terörü mağdur göstermeye kalkmasın.

63 asker hayatını kaybetti.

​MSB: İki bölgede 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Sivasspor-Galatasaray maçıyla ilgili 'kural hatası' başvurusu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Şafak için yazdı.

Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası'nın detayları belli oluyor​.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.