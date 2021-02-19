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BİM 19 Şubat 2021 kataloğu: Bugün indirimli ürünler nelerdir? Aktüel ürünler BİM kataloğu Cuma PUBG sürprizi

BİM 19 Şubat 2021 kataloğu: Aktüel ürünler listesi BİM kataloğu Cuma günü PUBG sürprizi

Market alışverişi için BİM kataloğu ilk bakılan aktüel ürünler listesi arasında geliyor. Ev ekonomisi için en uygun alışverişi arayan vatandaşlar 19 şubat Cuma BİM kataloğu için detayları araştırmaya başladı. Bu hafta BİM kataloğu yine dopdolu ürünler listesi ile karşımıza çıkıyor. Peki bu hafta 19 şubat 2021 BİM kataloğunda hangi kampanyalı aktüel ürünler yer alıyor? Detaylarına yer verdiğimiz BİM aktüel Cuma listesini görüp alışverişinizi ekonomik hale getirebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​BİM 19 Şubat 2021 kataloğu
​BİM 19 Şubat 2021 kataloğu

Başta mutfak alışverişi gelmek üzere birçok konuda ekonomik fırsatlar sunan BİM 19 Şubat 2021 Cuma kataloğu bu hafta da kampanyalı ürünler listesi sunuyor. BİM aktüel kataloglarında bu hafta birbirinden ekonomik fırsatlarla dolu özel indirimler ve kampanyalar yer alıyor. BİM 19 Şubat 2021 fırsatları arasında hangi aktüel kampanyalı ürünler var sorusuna yanıt aradık ve haberimizde derledik. İşte BİM 19 Şubat Cuma kataloğu hakkında detaylar...

BİM 19 ŞUBAT 2021 CUMA KATALOĞU – KAMPANYALI AKTÜEL ÜRÜNLER İNCELEMESİ

BİM 19 Şubat 2021 aktüel ürün kataloglarının bu hafta oyuncaklar var. Pilsan çok parçalı oyuncaklar, tren setleri, inşaat araçları, lisanslı toplar, oyuncak pusetler, mini oyun hamuru setleri bu hafta BİM’de! Özel fırsatların yer aldığı ikinci sayfada Philips Powerlife Buharlı Ütü 269 TL’den geliyor. Şu sıralar marketlerin katalogları arasında vazgeçilmez ürün niteliğindeki bu ütü gerçek anlamda kaliteli ve çok ama çok ucuz! Kaçırmayın üzülmeyin. Diğer fırsat ile BİM katalogları devam ediyor. Çeyiz ürünleri arasında Fakir 7’si 1 Arada Çeyiz Paketi 899 TL’den geliyor. Fakir markalı bu set 6 taksit imkanına da ayrıca sahip. İçerisinde blender seti, çay makinesi, Türk kahvesi makinesi ve tost makinesi bulunan bu ürün set olması sebebiyle çok uygun.

19 ŞUBAT 2021 CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOGLARI

Bu haftanın BİM katalogları yayınladı. Cuma gününe özel aktüel ürünler fırsatlarını kaçırmak istemeyeceksiniz. Elektronik eşya sevenler için TV, oyun severler için PUBG ürünleri ve çocuklar için oyuncaklar gibi birçok fırsat bulunuyor. İşte BİM 19 Şubat 2021 kataloğu, aktüel ürünler listesi BİM Cuma katalogları:

BİM 19 Şubat 2021 kataloğu Aktüel ürünler listesi cuma - Katalog 2

BİM'den oyunseverleri çok sevindirecek PUBG sürprizi. İŞte 19 Şubat BİM kataloğu ve PUBG ürünleri listesi:

BİM 19 Şubat 2021 kataloğu Aktüel ürünler listesi cuma - Katalog 1

Resmi katalog bağlantısı ile katalog orijinali, tarihi ve ürün detaylarını bim.com.tr’de bulabilirsiniz.

BİM 19 Şubat 2021 kataloğu Aktüel ürünler listesi cuma - Katalog 3
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