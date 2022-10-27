Biorezonans nedir? Ne işe yarar?

Biorezonansın ortaya çıktığı yıllardaki ilk kullanım alanı alerji tedavileri olmuştur. Yıllar içerisinde etkisini kanıtlayan Biorezonans, zaman geçtikçe çok daha farklı kullanım alanlarında da etkili bir tedavi yöntemi olarak kendine yer bulmuştur. Dünyanın birçok ülkesinde kullanım alanı yaygınlaşan Biorezonans tedavisi, acı ve ağrı hissedilmesine neden olmadığı içinde sıklıkla tercih edilmektedir

BİOREZONANS KİMLERE UYGULANABİLİR?

Biorezonans tedavisinin en büyük avantajı yaş sınırının olmaması. Bebeklikten itibaren ileri yaşlara kadar her yaşta uygulanabilir.

Zonguldak’ta Diyetisyen Gizem Güneş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Biliyorsunuz ki çağımızın en büyük hastalığı obezite. Dünya üzerinde beden kitle endeksi normalin üzerinde olan 650 milyondan fazla insan 41 milyondan fazla çocuk obeziteyle mücadele ediyor. Hepimiz obeziteyle mücadele için daha iyi beslenmemiz gerektiğini, daha çok spor yapmamız gerektiğini daha fazla su içmemiz gerektiğini biliyoruz. Fakat bunun dışında da obeziteyle mücadele etmek için çeşitli yollar var. Bu yollardan bir tanesi de biorezonans. Biorezonans ile nasıl mücadele edebiliriz bugün ondan bahsedeceğiz. Biorezonansı zayıflamak için yardımcı terapi olarak kullanıyoruz. Aynı zamanda kişinin sağlık problemleri varsa bu sağlık problemlerini uygun protokoller yaparak yardımcı oluyoruz. Bugün konuşacağımız konu kilo verme alanı. Kişi biorezonans terapisine karar verdikten sonra kişinin belirli noktalarına elektronlar yerleştiriyoruz. Bu elektromanyetik dalgaları kişide bağımlılık yapan kişide kilo almasını sağlanan besinlerin silinmesini sağlıyoruz. Ben ekmek yemeden duramam, çikolata benim olmazsa olmazım, şekersiz olmazsa olmaz diyorsanız aslında biorezonans tedavisi sizin için. Biorezonans tedavisiyle biz bu besinlerin beyin belleğinden silinmesine yardımcı oluyoruz. Böylece bunlara olan isteğiniz azalıyor. Bunlara olan istek azalınca diyet süresi daha rahat geçiriyorsunuz. Güzel bir yaşam sağlanarak kilo kontrolünde yardımcı oluyor. Bunu sonrasında diyetisyen takibi gerekli. Bağımlılıklarınızdan kurtulmak ve kilo vermek istiyorsanız biorezonans terapisini deneyin."

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BİOREZONANS HANGİ HASTALIKLARDA KULLANILIR?

> Biorezonans en yaygın olarak alerji tedavilerinde kullanılır. Gıda, polen, deterjan, parfüm, ev tozları, hayvan tüyleri, kimyasallara karşı alerjilerde çok başarılı sonuçlar alınmaktadır. Bahar alerjisi tedavisinde en başarılı yöntemdir.

> Cilt hastalıklarının tedavisinde kalıcı iyileşme yaratması ile farklılık yaratmaktadır. Egzema, atopik dermatit, tüm kaşıntılar, sivilce, rozasea, sedef, vitiligo, ürtiker, saç dökülmeleri, liken planus, kaşıntılar, seboreik dermatit,

> Ağrı tedavisi, eklem ağrıları, baş ağrıları, migren, fibromyalji, spor yaralanmaları,

> Nörolojik şikayetler,

> Psikiyatrik şikayetler, stres, anksiyete, panik, duygu durum bozuklukları,

> Barsak hastalıkları, gıda intoleransları, kandida, irritabl barsak,

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> Sigara bırakma, alkol bağımlılığı,

> Otoimmün hastalıkların tedavisi, Lupus, morfea, hashimato, romatoid artrit,

> Obesite tedavisi,

> Terleme tedavisi ,

> Dikkat dağınıklığı, hiperaktivite, otizm.

BİOREZONANS TEDAVİ YÖNTEMİ GRUPLARI

Klasik Biorezonans: Klasik biorezonans, 1970’li yıllarda Almanya’da bir tıp doktoru olana Franz Morell ve elektrik mühendisi olan Erich Rasche tarafından geliştirilmiştir. Klasik biorezonansta, vücuttan veya biyoaktif maddelerden alınan elektromanyetik titreşimlerden faydalanılır. Vücuttan veya biyoaktif maddelerden titreşim alınarak, dışarıdan hiçbir elektriksel uyarım alınmaması klasik biorezonansın en önemli özelliğidir.

Manyetik Biorezonans: Manyetik biorezonans yönteminde, elektromanyetik titreşimler almak için kullanılan elektrotlar darbeli ve odaklanmış bir şekilde gönderilir ve elektromanyetik olanlar oluşturur. Bu alanların oluşunu ve ortaya çıkan elektromanyetik etki ile dokuda mikroelektrik akımları üretilir. Manyetik biorezonans yönteminde atılan darbeli ve odaklanmış atımlar, kullanılan frekans parametresinin farklılığına bağlı olarak birbirinden farklı biyolojik cevaplar alınmasına neden olur.

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Gerontolojik Biorezonans: Gerontolojik biorezonans, hastaların belirttiği şikayetlere uygun olarak yapılır bu sebeple en geniş kapsamlı ve üst düzey biorezonans tedavisinin uygulanmasına imkan tanır. Gerontolojik kelimesi, gerontoloji yaşlılık ve yaşlı bilimi anlamına gelmesi dolayısıyla sağlıklı yaşlanmayı amaçlayan ve buna uygun anlamında kullanılmaktadır. Gerontolojik biorezonans ile yaşlanmaya devam eden vücudun yaşlılığın etkilerini daha az hissetmesi ve bundan olduğunca az düzeyde etkilemesi amaçlanır.