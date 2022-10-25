Böbrek taşı nedir, neden olur? Böbrek taşı belirtileri neler?

Böbrek taşının kadınlara nazaran erkeklerde daha sık görüldüğü bilinmekte ve her yıl 10 milyon kişi böbrek taşı sebebiyle hastanelere başvurmaktadır. Son yıllarda çocuklarda da çok sık görülen böbrek taşının belirtilerini insanlar merak edip araştırıyor. Genel olarak 30 yaş civarında ilk semptomlar görülmeye başlanır. Obezite, diyabet ve yüksek tansiyon gibi diğer hastalıklar böbrek taşı oluşumuna zemin hazırlar.

BÖBREK TAŞI BELİRTİLER NELER?

Böbrek taşlarından kaynaklanan ağrılar genelde aralıklarla kendini gösterip kaybolan ağrılar şeklinde görülüyor. Hastalar ağrıyı genellikle “yan ağrısı” olarak tarif ediyor. Bu ağrı dışında, böbrek taşlarının belirtileri şunlardır:

> İdrar yaparken ağrı

> İdrarda kan

REKLAM

> Mide bulantısı ya da kusma

> Sık idrara çıkma

> Az miktarlarda idrar yapma veya idrar yapma zorluğu

> Ateş ve titreme

BÖBREK TAŞI NEDEN OLUR?

Beslenme biçimleri, metabolik rahatsızlıklar, yetersiz sıvı alımı ya da sıvı kaybı ve bazı ilaçlar gibi pek çok etmen böbrek taşına neden olabilir. Bu etmenlerin dışında, böbrek taşı oluşumuna neden olan etmenler arasında;

> Aile sağlık geçmişi

> Yüksek protein diyetlerinin uzun süre uygulanması

> Yetersiz sıvı alımı

REKLAM

> Obezite

> Diğer böbrek hastalıkları ya da böbrek anomalileri

> Bağırsak ameliyatları

> Zayıflama amaçlı mide ameliyatları

> Yüksek tuz ve şeker tüketimi

> Laksatiflerin yoğun kullanımı

> Bazı migren ve depresyon ilaçları

> Metabolik sendromlar

> Bazı takviyeler (D vitamini, kalsiyum vb.)

> Gut hastalığı

> Yetersiz fiziksel aktivite

> İdrar yolu enfeksiyonları gibi faktörler de yer alır.

REKLAM

BÖBREK TAŞI ÇEŞİTLERİ NELER?

Kalsiyum Oksalat Taşları: Kalsiyum taşları en sık karşılaşılan böbrek taşı çeşididir. İdrarda kalsiyum ve oksalatın birleşmesi sonucu oluşur. Yetersiz sıvı ve fazla kalsiyum alımı sonucu görülen bu taşların oluşumunda, çoğunlukla diğer risk faktörleri de bu nedenlere eşlik eder.

Sistin Taşları: Kalıtsal bir bozukluk sonucu oluşan sistin taşları en nadir görülen böbrek taşı çeşididir. Bu taşlar, 25 yaşından önce oluşabilir ve sık aralıklarla tekrarlayan bir rahatsızlıktır. Bu nedenle, böbrek fonksiyonlarında zayıflamaya ve böbrek yetmezliğine neden olabilir.

Ürik Asit Taşları: Yüksek protein diyetlerinin uzun süre uygulanması, gut hastalığı, az sıvı tüketimi gibi faktörler ürik asit miktarını artırır ve ürik asit taşlarının oluşmasına sebep olur. Sakatatlar ve kabuklu deniz ürünleri de idrarda yüksek miktarda ürik asitin oluşmasına neden olabilir. Ürik asit taşları kalıtsal olarak da görülebilen bir böbrek taşı çeşididir.

REKLAM

Sitrüvit Taşları: Enfeksiyon taşları olarak da adlandırılan bu taşlar tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları sonucu oluşur. Kadınlarda daha çok görülür.

BÖBREK TAŞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde de yetişkin ve çocuklar için taş kırma işlemleri yapılıyor. Üroloji Uzmanı Dr. Levent Denis Şekerel ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Öznur Şen çocuklarda taş kırma operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

Taş kırma uygulamalarına yönelik bilgi veren Dr. Levent Denis Şekerel, “Belirli büyüklükleri aşmamış taşlarda birinci tercih olarak taş kırmayı öneriyoruz. Hele bu çocuklar olduğu zaman 17 yaşından ufak çocuklarda çok daha başarılı ve gerekli oluyor. Çünkü ameliyat yapmıyorsunuz, narkoz almıyor hastanede yatma süresi olmuyor. 2 tane makinemiz var, ikisi de taş kırmaya yönelik tek farkları taşın görüntülenmesinde. Taşın yerinin tespitinde biri ultrasonu kullanıyor, öbürü de x-ray, röntgen dediğimiz şeyi kullanıyor. Biz çocuklarda öncelikle ultrasonu tercih ediyoruz. Ultrasonu tercih etmemizde çocuğun şua(ışın) almamasını sağlıyoruz ve rahat kırılmasını sağlıyoruz. Böbrekten çıkmış taşlarda ise x-ray dediğimiz şualı cihazı tercih ediyoruz. Çocuklarda cuma günleri taş kırma yapıyoruz. Burada 4 tane yatağımız var, çocukları burada tutuyoruz, kendilerine geldiklerini hissettiğimiz, gördüğümüz anda da evlerine gönderiyoruz. 15 gün aralıkla da seanslara çağırıyoruz. Genelde çocuklarda taş kırma çok daha başarılı oluyor çünkü taş yeni oluyor ve kolay kırılabilir oluyor. Büyük bir ihtimalle karın ağrısı şikayetleriyle geliyorlar. Yetişkinlerde taş ağrıları yan ağrı, çocuklarda ön ağrı, karın olarak oluyor. Çoğunlukla da bir ultrason yapıldığı zaman öyle teşhis ediliyor” diye konuştu.

REKLAM

‘’BÖBREK KAYBINA YOL AÇABİLİR’’

Hastalara uygulanan tedaviye ilişkin konuşan Dr. Şekerel, “Hastalar geldiği zaman eğer taş kırma planına alacak isek eğer anesteziden narkoz alabilir mi alamaz mı diye bir onay almak zorundayız. Onu aldıktan sonra da 15 gün aralıklarla 3 seans uyguluyoruz. Eğer taşı iyi odaklayamazsanız kullanmak istediğiniz seviyenin çok daha üstüne çıkarsanız böbrekte kalıcı yaralanmalara, hasarlara neden oluyor. Bizim en çok korktuğumuz hematom dediğimiz böbreğin kanaması belki böbreğin de fonksiyonunu kaybetmesi oluyor, dikkatli olmak lazım bu iş tecrübe gerektiriyor. Taşı kırıldıktan sonra bir yıl boyunca üç ayda bir çocuğun kan, idrar tablosu ve ultrasonla değerlendirtiyorum. Eğer 1 yıl içinde taşsızlığı sağlamışsak bu aralıkları 6 aya çıkartıyorum, 6 aylık kontrolü yaptıktan sonra eğer çocukta taş oluşmamışsa yılda bir kere kontrole çağırıyorum ya da kontrole gitmesini öneriyorum. Karın ağrılarını sadece karın ağrısı olarak değil taşa bağlı olabileceğini düşünmek lazım eğer geç kalırsanız böbreği tıkayabilir. Böbreğin kaybına kadar giden bir süreç olabilir o yüzden gecikilmemesi lazım” dedi.

REKLAM

“VAKALARI EHLİ OLMAYAN İNSANLARIN ELİNE BIRAKMAMAK GEREKİYOR”

Çocuklarda anestezi uygulamalarının çok dikkatli bir şekilde olması gerektiğine dikkat çeken Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Öznur Şen, “Ameliyathane dışı anestezi uygulamaları taş kırma, endoskopideki gibi anjiyo laboratuvarlarındaki gibi birçok alanda hala devam etmekte. Taş kırmada bir börek patolojisi var, bu çocuklarda ciddi elektrolit bozuklukları olabiliyor. Pediatrik uygulamalarda zaten anestezi uygulamalarına çok dikkat etmek gerekiyor. Hem hastalığına, hastanın durumuna, kilosuna, yaşına ona göre tüm ilaçlar mililitreler bazında ayarlanıyor. Biz tabi ki buna çok dikkat ediyoruz, hiçbir şekilde başından ayrılmıyoruz. Ameliyat öncesi tüm hastalık tetkiklerini, anestezi onamını, gerekli tüm hazırlıkları yapıyoruz. Hiçbir şekilde tam uyanmadan, birkaç saat takip etmeden hastalarımızı göndermiyoruz. Özellikle çocuk hastalar genel durumları çok çok hızlı kötüleşip çok çok hızlı düzelebiliyor. Gerçekten çok dikkat etmek gerekiyor, kesinlikle pediatrik vakaları ehli olmayan insanların eline bırakmamak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

REKLAM