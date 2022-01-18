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Bolu kar tatili açıklaması: 19 Ocak Bolu'da okullar tatil mi edildi?

Bolu kar tatili geldi mi? Ankara yarın 19 Ocak okullar tatil mi? Bolu’da yaşayan öğrenciler ve veliler kar tatili olup olmadığını merak ediyor. Soğuk hava koşulları etkisini sürdürürken kar yağışının yaşandığı Bolu'da 19 Ocak Çarşmaba günü eğitime ara verilip verilmeyeceği belli oldu. Peki, Bolu'da 19 Ocak Çarşamba kar tatili oldu mu? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bolu kar tatili açıklaması: 19 Ocak Boluda okullar tatil mi edildi?
KAR TATİLİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası yurdun bazı kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Bolu'da da soğuk ve yağışın etkili olması sonrasında okullarda tatil olup olmayacağı srogulanıyor.

BOLU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; yoğun kar yağışı ve buzlanmanın devam edeceği değerlendirildiğinden 19 Ocak Çarşamba günü tüm okullar, resmi ve özel; okul öncesi, ilk, orta, lise ve Halk Eğitim Merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine bir gün daha ara verildi.

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