Bolu kar tatili açıklaması: 19 Ocak Bolu'da okullar tatil mi edildi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası yurdun bazı kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Bolu'da da soğuk ve yağışın etkili olması sonrasında okullarda tatil olup olmayacağı srogulanıyor.

BOLU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; yoğun kar yağışı ve buzlanmanın devam edeceği değerlendirildiğinden 19 Ocak Çarşamba günü tüm okullar, resmi ve özel; okul öncesi, ilk, orta, lise ve Halk Eğitim Merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine bir gün daha ara verildi.

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