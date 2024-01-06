|
Özgün

Chery Tiggo 8 Pro 479 litrelik geniş bagaj hacmi ile iç mekanda konforu sağlıyor

Çinli firma, şık tasarımı ve rakiplerine kıyasla uygun fiyattan satışa sunduğu Chery Tiggo 8 Pro modeli büyük ilgi görüyor. Araç sahipleri Chery Tiggo 8 Pro'nun bagaj kapasitesini görünce şaşırıyor. Geniş iç hacmi ve konforu ile Chery Tiggo 8 Pro dikkat çekiyor. Chery Tiggo 8 Pro iç tasarımı, bagaj alanı ve diğer detayları haberimizde.

16:04 - 6/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro

Sunduğu yüksek konfor seviyesi ve teknolojik donanımlarıyla Chery TIGGO 8 PRO kalabalık ailelerin bagaj ihtiyacını fazlasıyla sağlıyor. Bu model, güçlü bir sürüş deneyimi ve konforlu bir iç mekan sunuyor. İç mekan tasarımı, geniş bagaj hacmi ve yüksek güvenlik donanımları ile her türlü yolculuk için ideal bir seçim olarak karşımıza çıkıyor.

Chery Tiggo 8 Pro İç Mekan Özellikleri

Aracın iç mekanı geniş ve konforlu. 4722 mm uzunluğa, 1860 mm genişliğe ve 1705 mm yüksekliğe sahip. Ayrıca, 479 litrelik geniş bir bagaj alanı bulunuyor.

Panoramik açılır tavan ve LED matris farlara (ve gündüz yanan farlara) ek olarak, dış cephede yepyeni "warp speed" özelliği ve arkada LED hafif ve 18 inç elmas kesim gibi bir dizi değişiklik var.

Chery Tiggo 8 Pro motor ve performansı

Tiggo 8 Pro, 1598 cc turbo benzinli motora sahip. Bu motor, 183 beygir gücü ve 275 Nm maksimum tork üretiyor. Araç, 7 ileri otomatik DCT şanzımanla donatılmış ve bu da yakıt verimliliğini artırıyor.



#Chery Tiggo 8 Pro
#chery
#Chery Tiggo 8 Pro iç mekan
#Chery Tiggo 8 Pro özellikleri
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Chery Tiggo 8 Pro 479 litrelik geniş bagaj hacmi ile iç mekanda konforu sağlıyor