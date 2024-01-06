Sunduğu yüksek konfor seviyesi ve teknolojik donanımlarıyla Chery TIGGO 8 PRO kalabalık ailelerin bagaj ihtiyacını fazlasıyla sağlıyor. Bu model, güçlü bir sürüş deneyimi ve konforlu bir iç mekan sunuyor. İç mekan tasarımı, geniş bagaj hacmi ve yüksek güvenlik donanımları ile her türlü yolculuk için ideal bir seçim olarak karşımıza çıkıyor.

Chery Tiggo 8 Pro İç Mekan Özellikleri

Aracın iç mekanı geniş ve konforlu. 4722 mm uzunluğa, 1860 mm genişliğe ve 1705 mm yüksekliğe sahip. Ayrıca, 479 litrelik geniş bir bagaj alanı bulunuyor.

Panoramik açılır tavan ve LED matris farlara (ve gündüz yanan farlara) ek olarak, dış cephede yepyeni "warp speed" özelliği ve arkada LED hafif ve 18 inç elmas kesim gibi bir dizi değişiklik var.

Chery Tiggo 8 Pro motor ve performansı

Tiggo 8 Pro, 1598 cc turbo benzinli motora sahip. Bu motor, 183 beygir gücü ve 275 Nm maksimum tork üretiyor. Araç, 7 ileri otomatik DCT şanzımanla donatılmış ve bu da yakıt verimliliğini artırıyor.







