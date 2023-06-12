14 yaşında üniversiteyi bitirdi: Elon Musk'ın şirketinde işe başlıyor

14 yaşındaki Kairan Quazi henüz araba kullanamıyor, oy kullanamıyor hatta yaş sınırı olan bazı filmleri bile izleyemiyor ancak bu hafta Santa Clara Üniversitesi'nden bilgisayar bilimi ve mühendislik diplomasını alacak ve dünyaca ünlü milyarder Elon Musk'ın uzay aracı üretim şirketi SpaceX'te işe başlayacak.





Hem üniversite hem Space X tarihine geçti





IQ’su, dünya nüfusunun %99,9’undan daha yüksek olduğu öne sürülen 14 yaşındaki süper zeka çocuk, Santa Clara Üniversitesi tarihindeki en genç mezun olmakla kalmadı, Elon Musk tarafından işe alınan en genç çalışan olarak Space X tarihine de geçti.





2 yaşında cümleler kurmaya başladı





Quazi'nin ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Bangladeş asıllı ailesinin anlattıklarına göre, genç dahi henüz 2 yaşında iken tam cümleler kurmaya başladı ve daha eğitim hayatının başındayken yaşıtlarından farklı olduğunu ortaya koydu.

9 yaşında koleje, 11 yaşında üniversiteye başladı





Hızlı öğrenme yeteneği öğretmenlerinin ve pediatrisinin ilgisini çeken Quazi'nin sadece olağanüstü yüksek bir IQ'su yoktu, aynı zamanda yaşıtlarının çok daha ilerisinde bir duygusal zekaya sahipti.





3. sınıftayken ana akım eğitimin kendisi için uygun olmadığı anlaşıldı. Dokuz yaşında Las Positas Koleji'ne kaydoldu, 11 yaşında ise Santa Clara Üniversitesi'ne başladı.





HuffPost'a göre Kairan Quazi'nin IQ'su dünyada yaşayan 8 milyar insanın yüzde 99,9'undan daha yüksek. Bu da onu gezegendeki en zeki 11 milyon insandan biri yapıyor.





10 yaşındayken Intel'de stajyer olarak çalıştı





Genellikle 22 yaş civarında üniversiteden mezun olan gençlerin aksine Quazi üniversite deneyimini garip bulmadı.





"Üniversiteden gerçekten keyif aldım, birçok yakın arkadaş edindim" diyen Quazi, 10 yaşındayken Intel’in yapay zeka araştırma laboratuvarında stajyer olarak çalıştı.





Kendi duyurdu: Gezegendeki en havalı şirkette işe başlıyorum





Çoğu kişinin 'çocukluğunu yaşayamadı' eleştirilerinin aksine yaşından öte deneyimler yaşama fırsatını takdir ettiğini belirten 14 yaşındaki genç 'gezegendeki en havalı şirket' olarak tanımladığı Starlink mühendislik ekibine katılacağını Linkedin hesabından duyurdu.





Quazi ve 'en büyük destekçim' dediği annesi SpaceX'in Starlink ekibine katılacağı Temmuz ayında Washington eyaletine taşınmaya hazırlanıyorlar.







