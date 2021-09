15 dakika can çekişiyor: Norveç tepkilere rağmen mink balinası avlamaktan vazgeçmiyor Norveç halkının "tabaklarında balina eti görmek istedikleri" savunularak sürdürülen balina avcılığı, bilim insanları, çevreciler ve hayvan hakları savunucuları tarafından etik dışı bulunuyor. Whale and Dolphin Conservation (WDC) örgütü Politika Yöneticisi Vanessa Williams-Grey, balina avcılığını "çevre katliamı" olarak nitelendirdi. WDC'nin NOAH ve Animal Welfare Institute (AWI) örgütleriyle ortaklaşa yürüttüğü anket, sık sık balina eti tükettiği söylenen Norveçlilerin oranının 2021'de sadece yüzde 2 olduğunu ortaya koydu. Balina avcılığında deniz memelilerinin bazılarının 15 dakika boyunca can çekişerek ölmesine neden olan vahşi yöntemler kullanılıyor.

Haber Merkezi 28 Eylül 2021, 11:47 Son Güncelleme: 28 Eylül 2021, 11:51 AA