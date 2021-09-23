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Danimarka'da katliam: 53 yunus daha katledildi

Danimarka’ya bağlı Faroe Adaları’nda her yıl düzenlenen geleneksel Grindadrap Festivali’nde bu yıl 14 Eylül’de bin 428 balina ve yunusun öldürülmesinin ardından 53 yunus daha katledildi.

Haber Merkezi İHA
Danimarkada katliam: 53 yunus daha katledildi
Danimarka'da katliam: 53 yunus daha katledildi.

Danimarka’ya bağlı Faroe Adaları’nda her yıl düzenlenen geleneksel Grindadrap Festivali’nde bu yıl 14 Eylül’de bin 428 balina ve yunusun öldürülmesinin ardından 53 yunus daha katledildi.

YENİDEN KATLİAM


Danimarka’ya bağlı özerk statüdeki Faroe Adaları’nda her yıl düzenlenen "Grindadrap Festivali" gündemden düşmüyor. Adada 14 Eylül’de yerel halk tarafından bin 428 balina ve yunusun öldürülmesine yönelik tepkiler sürerken, katliamın ardı arkası kesilmiyor.

428 YUNUS ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Son olarak bin 428 yunus ve balinanın katledildiği yerden sadece 10 kilometre uzaklıktaki Kollafjordur köyünde 53 yunus daha öldürüldü. Kollafjordur açıklarında öldürülen yunusların bir limandaki nakliye konteynerlerinin bulunduğu yere dizildiği görüldü. Söz konusu avlamaya başta çevreci gruplar olmak üzere uluslararası kamuoyundan tepkiler sürüyor.

FESTİVAL ADI ALTINDA KATLİAM


"Grindadrap Festivali" 1500’lü yıllardan bu yana yunus ve balina avlama geleneğini içeriyor. Bu yıl öldürülen bin 428 balina ve yunus sayısının, geleneğin başladığı zamandan bu yana kayıtlara geçen en yüksek sayı olduğu belirtilmişti.

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