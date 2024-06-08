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Dünya

200'den fazla Filistinli şehit olmuştu: İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılara ABD yardım etmiş

Terör devleti İsrail Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırı düzenlemiş ve 210'dan fazla Filistinli şehit olmuştu. İşgalcilerin bu katliam saldırısına eli kanlı ortakları ABD'nin destek verdiği ortaya çıktı. Amerikan CNN kanalına konuşan ve adı açıklanmayan Amerikalı bir yetkili, işgalci İsrail ordusunun yaptığı ve en az 210 Filistinli sivilin şehit olduğu, İsrailli dört esirin kurtarıldığı 'operasyona' ABD'nin destek verdiğini söyledi.

20:18 - 8/06/2024 Cumartesi
AA
İsrail, Nusayrat Mülteci Kampı'na ve çevresine saldırılar düzenledi.
İsrail, Nusayrat Mülteci Kampı'na ve çevresine saldırılar düzenledi.

ABD'nin, İsrailli 4 esirin kurtarıldığı "operasyona", İsrail'de bulunan bir "Amerikan birimi" aracılığıyla destek verdiği belirtildi.

Amerikan CNN kanalına konuşan ve adı açıklanmayan Amerikalı bir yetkili, İsrail ordusunun yaptığı ve en az 210 Filistinli sivilin şehit edildiği "operasyona" ilişkin değerlendirmede bulundu.

"ABD ile İsrail operasyon üzerinde çalıştı"

Yetkili, ABD'nin İsrailli rehinelerin kurtarılmasına destek verdiğini belirterek, "İsrail'deki bir Amerikan birimi, 4 İsrailli esirin kurtarılması çabalarını destekledi ve İsrail güçleriyle operasyon üzerinde çalıştı." ifadesini kullandı.

Amerikalı yetkili, söz konusu desteğin detaylarına ilişkin bilgi vermedi.

ABD 'başarılı operasyon' olarak nitelendirmişti

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, konuyla ilgili açıklamasında, Gazze'de 210 Filistinli sivilin öldürüldüğü saldırıda 4 İsrailli esirin kurtarılmasını "başarılı bir operasyon" olarak nitelendirmiş ve ABD olarak esirlerin kurtarılmasına yönelik tüm çabaları hem ateşkes müzakereleri hem de "diğer araçlarla" desteklediklerini ifade etmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlediğini ve iki bölgede 4 İsrailli esirin kurtarıldığını duyurmuştu.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 210 kişinin öldüğünü, en az 400 kişinin yaralandığını bildirmişti.



#ABD
#Gazze
#İsrail
#Rehine Operasyonu
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