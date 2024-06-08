200'den fazla Filistinli şehit olmuştu: İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılara ABD yardım etmiş

Amerikan CNN kanalına konuşan ve adı açıklanmayan Amerikalı bir yetkili, İsrail ordusunun yaptığı ve en az 210 Filistinli sivilin şehit edildiği "operasyona" ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, konuyla ilgili açıklamasında, Gazze'de 210 Filistinli sivilin öldürüldüğü saldırıda 4 İsrailli esirin kurtarılmasını "başarılı bir operasyon" olarak nitelendirmiş ve ABD olarak esirlerin kurtarılmasına yönelik tüm çabaları hem ateşkes müzakereleri hem de "diğer araçlarla" desteklediklerini ifade etmişti.