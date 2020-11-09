​3. kez özür dileyecek ​

ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden, Obama döneminde başkan yardımcısıyken Türkiye’den 2 kez özür dilemek zorunda kaldı. Adaylık döneminde “Erdoğan’ı seçimle devirmek”ten söz eden Biden’dan şimdi yeni bir özür bekleniyor.

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Ekim 2014’te Harvard Kennedy School’da yaptığı bir konuşma yapan Biden, Orta Doğu’daki en büyük sorunlarını müttefikleri olarak tanımladı. Biden, Türkiye ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin Suriye Devlet Bakanı Beşar Esad’ı devirmek adına çok ciddi paralar ve silahlar aktardığını iddia etmişti.

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Bu asılsız iddialar, Türkiye’nin tepkisini çekmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ Sayın Biden eğer Harvard’da böyle bir şey söylediyse bizden özür dilemesi lazım” dedi. Biden da Erdoğan’ı arayarak sözlerinden dolayı özür diledi. Biden’ın ikinci özrü de 15 Temmuz 2016’daki FETÖ’cü darbe girişiminin ardından geldi. Darbe girişiminden bir ay sonra Türkiye’ye yaptığı ziyarette Biden, “Amerikan halkı sizin yanınızda. Obama, Erdoğan’ı arayan ilk insanlardan biri oldu. Ancak yine de özür dilemek istiyorum. Keşke daha erken buraya gelebilseydim” demişti. Biden’ın başkanlık adaylık sürecinde, Aralık ayında New York Times’a verdiği söyleşide, Türkiye’de iktidara karşı muhalefeti destekleyeceği sözleri tepkiye neden olmuştu.