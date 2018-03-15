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Son dakika... Afrin'den 30 bin sivil ayrıldı

30 bin sivil Afrin'den ayrıldı

Afrin'de terör örgütü PKK'nın kontrolündeki bölgelerden son 24 saat içerisinde 30 bin sivilin ayrıldı.

Haber MerkeziYeni Şafak
Afrin'de terör örgütü PKK'nın kontrol ettiği bölgelerden kaçan siviller, güvenli bölgelere doğru yola çıktı.
Afrin'de terör örgütü PKK'nın kontrol ettiği bölgelerden kaçan siviller, güvenli bölgelere doğru yola çıktı.

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Afrin ilçesinde, TSK ve ÖSO'nun operasyonu öncesi son 24 saatte ayrılan sivillerin sayısında artış oldu.

Yanlarına az sayıda eşya alabilen aileler, araçlarıyla ilçeyi terk etmeye başladı.

Onlarca aracın Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki Halep kent merkezinin kuzeyine yöneldiği görüldü.

TSK ve ÖSO, Afrin yönünde ilerleyişini sürdürüyor. (AA)

Afrin'de ilerleyiş: 883 rakımlı tepe temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'de 5 köyü daha teröristlerden kurtarmıştı.

TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Naz köyü, kuzeyde Bülbül beldesine bağlı Korzlu ve Çakur köyleri, kuzeybatıda Racu beldesine bağlı Zerkanlı ve Balal köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.

PKK'nın iş makinesi böyle vuruldu
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PKK'nın iş makinesi böyle vuruldu
Afrin'den çıkmaya çalışan sivil halkı engellemek maksadıyla teröristler tarafından yola yerleştirilen iş makinesi Türk ordusu tarafından vurularak imha edildi. Görüntüler TSK tarafından yayınlandı.




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