Son dakika... Afrin'den 30 bin sivil ayrıldı 30 bin sivil Afrin'den ayrıldı Afrin'de terör örgütü PKK'nın kontrolündeki bölgelerden son 24 saat içerisinde 30 bin sivilin ayrıldı.

Haber Merkezi 15 Mart 2018, 17:58 Son Güncelleme: 15 Mart 2018, 18:34 Yeni Şafak