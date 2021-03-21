Dünya AB Yüksek Temsilcisi Borrell Türkiye ile iş birliği Avrupanın faydasına
AVRUPA

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Türkiye ile iş birliği Avrupa'nın faydasına

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin dış politikasını değerlendirdiği kitabının Türkiye kısmında tarafların güçlü iş birliğinin Avrupa'nın faydasına olacağını vurguladı. Borrell, "Türkiye ile iş birliğine dayalı güçlü bir ilişki Avrupa'nın istikrarına büyük katkı sağlar" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB-Türkiye ilişkilerinin zorlu bir dönemden geçtiğini, ilişkileri onarmanın iki tarafa da fayda getireceğini belirterek, Türkiye ile diyalog yolunu izleyeceklerini bildirdi.

"Kovid-19 Zamanlarında Avrupa Dış Politikası" başlıklı kitap yayımlayan Borrell, Türkiye ve Doğu Akdeniz'e değinirken "Türkiye ile öne çıkan konularda diyalog yolunu takip edeceğiz" ifadesini kullandı.

"Türkiye ile güçlü ilişki Avrupa'nın faydasına"

Kitabın birçok yerinde ilişkileri onarmanın önemine dikkati çeken Borrell, "Türkiye ile iş birliğine dayalı güçlü bir ilişki Avrupa'nın istikrarına büyük katkı sağlar. Aynı şekilde Türkiye için de AB'den daha iyi bir ortak bulmak zor olacaktır" değerlendirmesini yaptı.

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