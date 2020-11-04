Joe Biden kritik eyaleti kazandı: Trump iki eyalette tekrar sayım isteyecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanya menajeri Bill Stepien, yaptığı yazılı açıklamada, seçim sonuçlarının belirlenmesinde kritik önemde olan Wisconsin eyaletinin bazı bölgelerindeki oyların geçerliliğinden şüpheli olduklarını savundu.

Stepien, "Wisconsin'deki oyların yeniden sayılmasını talep edeceğiz." ifadesini kullandı.

ABD'de başkanlık yarışında kritik önemdeki Wisconsin eyaletini Biden kazandı

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde kritik önemdeki Wisconsin eyaletini, Demokrat aday Joe Biden kazandı.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre Biden, Wisconsin eyaletinde Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı geride bıraktı.

Bu sonuçla Biden, Wisconsin'dan 10 delegeyi hanesine yazdırmış oldu.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.

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OYNAT 02:10 ABD'nin en sıra dışı başkanı: Donald Trump ABD Başkanı Donald Trump, ülke tarihinin en sansasyonel başkanı. Yaptığı açıklamalar, gazetecilerle tartışmaları, iç ve dış politikada aldığı kararları çok konuşulan Trump, ABD'nin en 'tuhaf' başkanlık dönemlerinden birine imza attı. BiP'te paylaş

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Wisconsin'de yanlış basılan oy pusulaları Ulusal Muhafızların yardımıyla temize çekiliyor

Öte yandan, Wisconsin'in Outagamie bölgesinde yanlış basılan 13 bin 500 oy pusulasının akıbetine ilişkin de bir açıklama geldi.

Bölge yetkilileri, bu pusulalarla kullanılan oyların 20 Ulusal Muhafızın yardımıyla temize çekildiğini duyurdu.

Wisconsin Yüksek Mahkemesi, geçen hafta bu oy pusulalarının geleceği hakkında bir karar vermekten çekinmişti.

Trump'ın seçim ekibinden Michigan'dan sona Pensilvanya'da da oy sayım işlemlerinin durdurulması için dava

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanya ekibi, seçim yarışında en kritik eyaletlerden Pensilvanya'da, oy sayım işlemlerinin durdurulması talebinde bulundu.

Trump'ın Kampanya Danışman Yardımcısı Justin Clark, seçim yarışında kazananın belirlenmesinde önemli rol oynayacak Pensilvanya eyaletinde devam eden oy sayma işlemlerine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Bu seçimlerin ülke tarihi açısından "en önemli" seçimler olduğunu belirten Clark, "Bu seçimlerin güvenliği, milletimizin yararınadır. Pensilvanya'da kötü şeyler duruyor. Demokratlar, Cumhuriyetçilere oylarını kullandırtmamaya ve çoğunluğunu azaltmaya çalışıyor." iddialarında bulundu.

Yüksek Mahkemenin, bu eyalette 6 Kasım'a kadar oy merkezlerine postayla ulaşan oyların kabul edilmesine yönelik kararını da eleştiren Clark, "Yüksek Mahkemenin, yasalara aykırı biçimde postayla oyların kabul edilmesi süresini uzatması kararına karşı da dava açacağız." ifadesini kullandı.

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"Pensilvanya yönetimi, postayla gelen oyların sayımını durdurmalı"

Bu eyaletteki süreçle ilgili 2 karar daha aldıklarının altını çizen Clark, "Demokrat seçim yetkililerine karşı, oy sayımını Cumhuriyetçi yetkililerden sakladılar. Şu anda tüm ülkenin gözü Pensilvanya'da ancak Pensilvanya yönetimi, postayla gelen oyların sayımını durdurmalı. Bu konuda da dava açtık." bilgisini paylaştı.

Clark, Pensilvanya Demokrat Parti teşkilatına da seçim kanunlarını ihlal ettikleri için dava açtıklarını duyurdu.

Trump'ın kampanya ekibi, seçim yarışının kafa kafaya sürdüğü Michigan eyaletinde, oy pusulalarının sayım işlemlerini gözlemlemek için kendilerine erişim sağlanmadığını gerekçe göstererek oy sayım işlemlerinin durdurulması için eyalet mahkemesinde dava açtıklarını bildirmişti.

Trump'ın seçim ekibi Pensilvanya'da zafer ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanya direktörü Bill Stepien, Pensilvanya eyaletini kazandıklarını ilan etti.

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Gazetecilere yaptığı açıklama yapan Stepien, Trump’ın Pensilvanya eyaletinde 2016’dan daha büyük bir performans gösterdiğini ve oylarının halen yükseldiğini söyledi.

Stepien, "Galibiyet aralığımızı daha büyük sayılarla koruma konusunda yüksek bir güvenimiz var, aslında Pensilvanya’da zaferimizi ilan ediyoruz. Bu sadece his ve içimizdekilere değil matematiğe dayanıyor." yorumunu yaptı.

Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence’in de Pensilvanya'da zafer ilan edecekleri konusunda olumlu bir hislerinin olduğunu yineleyen Stepien, "Elimizde verilere dayanarak aradaki oy farkının 100 binin üzerinde kalma ihtimali yüzde 70, 150 bin üzerine kalma ihtimali ise yüzde 50’dir." ifadesini kullandı.

Pensilvanya'da şu anda dek oyların yüzde 85'i sayılmış durumda ve Trump 300 bin civarında bir oyla rakibi Demokrat Joe Biden'ın önünde görünüyor.

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