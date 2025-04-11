ABD Ukrayna arasında kritik istifa: O isim ayrılıyor

ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Brink'in görevinden ayrılıp ayrılmadığıyla ilgili soruya cevap veren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Büyükelçi'nin 'savaş zamanında 3 yıl Kiev'de kaldıktan sonra istifa ettiği' bilgisini doğruladı. Bruce, "Büyükelçi Brink, savaş zamanında, 3 yıldır Ukrayna'daki büyükelçilikte büyükelçi olarak görev yapıyor. Bu 3 yıl boyunca olağanüstü bir performans sergiledi ve kendisine iyi dileklerimizi iletiyoruz" dedi.