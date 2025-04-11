ABD Ukrayna arasında kritik istifa: O isim ayrılıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ABD'nin Kiev Büyükelçisi Bridget Brink'in istifa ederek başkent Washington'a dönme sürecinde bulunduğu bilgisinin doğru olduğunu söyledi.
ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Brink'in görevinden ayrılıp ayrılmadığıyla ilgili soruya cevap veren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Büyükelçi'nin 'savaş zamanında 3 yıl Kiev'de kaldıktan sonra istifa ettiği' bilgisini doğruladı. Bruce, "Büyükelçi Brink, savaş zamanında, 3 yıldır Ukrayna'daki büyükelçilikte büyükelçi olarak görev yapıyor. Bu 3 yıl boyunca olağanüstü bir performans sergiledi ve kendisine iyi dileklerimizi iletiyoruz" dedi.
Üç yıl boyunca Ukrayna'da görev yapan büyükelçi, istifa ederek Washington'a dönüyor
Büyükelçi'nin istifasıyla ilgili detaylara girmeyen Bruce, ABD'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmaları sonlandırmak için çalışmalarına odaklanmaya devam edeceğini belirtti.