ABD'de bir Yahudi Filistinli olduklarını düşündüğü iki kişiye ateş açtı: Yaralanan iki kişi de Yahudi çıktı

28 yaşındaki İsraill saldırgan Mordechai Brafman.
ABD'nin Florida eyaletinde bir araca silahla ateş açan Mordechai Brafman isimli saldırgan, saldırıyı araçtakilerin Filistinli olduklarını düşündüğü için gerçekleştirdiğini itiraf etti. Brafman'ın İsrail asıllı bir Yahudi olduğu öğrenilirken, ateş açılan 2 kişinin de Yahudi olduğu ortaya çıktı.
Florida'ya bağlı Miami Beach'te dün
silahlı saldırgan tarafından araca 17 el ateş edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren Mordechai Brafman'ı gözaltına aldı. Saldırgan, çıkarıldığı mahkemece iki kez "cinayete teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.
'Filistinli olduklarını düşündüm'
'Filistinli olduklarını düşündüm'
ABD'de yayın yapan CBS News'ün haberine göre Brafman, polise seyir halindeki araçta yer alan iki kişiye
Filistinli olduklarını düşündüğü için ateş ettiği itirafında bulundu.
Emniyetteki sorgusunda
"gördüğü iki Filistinliyi vurarak öldürdüğünü"
söyleyen Brafman'ın silahla ateş açtığı araçtaki iki kişi saldırıdan kurtuldu.
Polis, saldırının nefret suçu olarak değerlendirilip değerlendirilmediği konusunda henüz açıklama yapmadı.
Saldıran da saldırılan da Yahudi
Saldıran da saldırılan da Yahudi
Saldırıyı gerçekleştiren 28 yaşındaki şahsın
İsrail asıllı Yahudi Mordechai Brafman
olduğu ortaya çıktı. Kaynaklar,
Brafman'ın 17 el ateş ettiği 2 kişinin de Yahudi olduğunu
belirtiyor.
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