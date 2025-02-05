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İsrail'deki Yahudi Gücü Partisi ABD'nin kirli planını meclise sundu: Gönüllü Gazzeli arıyormuş

İsrail'deki Yahudi Gücü Partisi ABD'nin kirli planını meclise sundu: Gönüllü Gazzeli arıyormuş

10:315/02/2025, Çarşamba
G: 5/02/2025, Çarşamba
AA
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Aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir.
Aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir.

İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifa eden aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisinin, Gazze Şeridi sakinlerinin Gazze'den gönüllü olarak ayrılmasını teşvik etmek amacıyla parlamentoya (Knesset) yasa tasarısı sunduğu bildirildi.

İsrail'in Kanal 14 televizyonunun haberinde, Yahudi Gücü Partisinin, Gazze Şeridi sakinlerinin Gazze'den gönüllü olarak ayrılmasını teşvik etmek amacıyla parlamentoya bir yasa tasarısı sunduğu belirtildi.


YouTube
İsrail'deki Yahudi Gücü Partisi ABD'nin kirli planını meclise sundu: Gönüllü Gazzeli arıyormuş
Dünya / Ortadoğu
05 Şubat, Çarşamba

Haberde, söz konusu projenin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi sakinlerini Mısır ve Ürdün'e göç ettirme teklifinin ardından geldiği kaydedildi.


Bugün ön okuma için meclise sunulacak yasa tasarısının, 9 Şubat Pazar günü meclisteki Yasama Komitesi'nde görüşülmesi bekleniyor.

Skandal tasarının şartları neler?

Yasa tasarısına göre, Gazze'den ayrılmayı seçen bir Gazze sakini, İsrail Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek bir mali yardım paketi alabilecek ancak bir terör eylemine karıştığı gerekçesiyle hüküm giymiş olanlar bu yardımdan yararlanamayacak.


Gazze'den çıkış için sunulan yardım paketi alan ve Gazze'ye geri dönmek isteyen kişi, aldığı paranın iki katını faiziyle birlikte ödemek zorunda kalacak ve parayı iade etmezse Gazze'ye veya İsrail'in herhangi bir bölgesine girmesi engellenecek.

İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifa eden aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir.

Başrolde Ben-Gvir var

Haberde açıklamasına yer verilen Ben-Gvir, İsrail'in, Hamas'ın büyümesine ve daha fazla eleman yetiştirmesine izin vermeye devam etmesinin imkansız olduğunu söyledi.


Yasa tasarısının Gazze sakinlerinin kendilerini ağırlamayı kabul eden ülkelere gönüllü gitmelerini teşvik etmek için gerçek ve pratik bir çözüm sunmayı amaçladığını ileri süren Ben-Gvir, tasarının çok önemli bir güvenlik çıkarı olduğunu savundu.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'nin artık tamamen yıkılmış bir bölge olduğunu ve yaşanabilir bir yer olmadığını söyleyerek, "Bu yüzden insanların Gazze'ye geri dönmemesi gerektiğini düşünüyorum" açıklamasında bulunmuştu.


YouTube
İsrail'deki Yahudi Gücü Partisi ABD'nin kirli planını meclise sundu: Gönüllü Gazzeli arıyormuş
Dünya / Ortadoğu
05 Şubat, Çarşamba

Trump, Mısır ve Ürdün ile görüştüklerini ve bu insanlara daha uygun koşullarda yaşayabilecekleri alanlar inşa edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Eğer bir alternatifleri olsaydı, Gazze'ye geri dönmemeyi ve güvenli olan güzel bir alternatifte yaşamayı tercih ederlerdi" demişti.


#filistinliler
#Gazze
#İsrail
#Yahudi Gücü Partisi
#Yasa Tasarısı

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