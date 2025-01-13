İşte Amerika’yı yakan Yahudi aile: Su kaynaklarını öyle sömürmüşler ki itfaiyeye damla kalmamış!

Los Angeles tarihte görülmemiş bir yangınla mücadele ediyor. İlk belirlemelere göre 19 bin ev ve 15 bin hektarlık alan tamamen kül oldu. Tahminen 150 milyar dolarlık bir zarar var.





Stewart Allen Resnick eşi Lynda Resnick.





ABD’yi böylesi bir zarara uğratan yangınlar hala söndürülemedi? Gazeteci Safvan Allahverdi, kendi sosyal medya hesabından olayın iç yüzünü ortaya çıkardı. Paylaşımda bunun nedeni tüm ayrıntıları ile açıklanıyor.





Los Angeles yangınlarında gündem olan boş su rezervuarları görüntülendi.





Gazeteci Safvan Allahverdi'nin sözleri şu şekilde;

BARAJLAR NEDEN BOŞ?

Kaliforniya, doğal su kaynaklarındaki düzensizlikleri çözmek için yıllar önce dev barajlar ve su depolama sistemleri inşa etti. Ancak yangın başladığında bu depoların neredeyse tamamının boş olduğu ortaya çıktı. Bu durum, kamuya ait su kaynaklarının yıllar önce gizlice özelleştirildiğini gündeme getirdi.









YAHUDİ MİLYARDERİN HAMLELERİ

Barajlar ve su hakları, Kaliforniya'nın en büyük tarım şirketlerinden Wonderful Foods'un sahibi milyarder Yahudi Resnick çiftine ait Westside Mutual Water Company'e devredilmiş. Çift, kamu kaynaklarını kontrol altına alabilmek için tarım arazilerini satın almış, hatta istemeyen çiftçileri baskıyla arazi satışına zorlamış.





Uzun yıllardır görev yapan Demokrat Partili California Senatörü Dianne Feinstein. Resnick ailesinin işine yarayan tüm tasarılarda imzası bulunuyor.





YANGINI SÖNDÜRECEK SU, ÖZEL ŞİRKETLERİN TARLALARINA GİTTİ

Eyalet yönetimi ve siyasetçilerin desteğiyle kamuya ait su kaynaklarını ele geçiren Resnick çifti, bu kaynakları kendi tarım alanlarında kullanmış. Yangın sırasında itfaiyenin su çekmeye çalıştığı depoların boş olmasının nedeni de bu.





Uzmanlar, bu olayın çevre yönetiminde kamu kaynaklarının özelleştirilmesinin risklerini açıkça ortaya koyduğunu belirtiyor. Kaliforniya’da kamu yararına inşa edilen su projelerinin özel şirketlere devredilmesi, bugün milyonlarca hektarlık ormanlık alanın yanmasına zemin hazırladı.









NE OLACAK?

Yangın felaketi, çevresel kaynakların özelleştirilmesinin yıkıcı sonuçlarını bir kez daha gündeme taşıdı. Kamu kaynaklarının özel şirketlere devredilmesinin, çevresel ve toplumsal etkilerinin daha derinlemesine araştırılması gerektiği vurgulanıyor.



