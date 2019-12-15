ABD'li Senatör Graham: Azil süreci Senato'ya gelir gelmez hızlıca son bulacak

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Katar'ın başkenti Doha'da katıldığı "19. Doha Forumu"nda CNN televizyonuna ABD Başkanı Trump'a yönelik azil süreci hakkındaki açıklamalarda bulundu.

Azil soruşturmanın Temsilciler Meclisinde oylandıktan sonra Senatoya geleceğini hatırlatan Graham, "Senatoya gelir gelmez hızlı bir şekilde ölecek ve hızlıca son bulmasını sağlamak için elimden geleni yapacağım." ifadesini kullandı.

"Partizan bir saçmalık"

Azil sürecini "partizan bir saçmalık" olarak nitelendiren ve Senato'ya ocak ayının ortası gibi gelebileceğini kaydeden Graham, "Başkan Trump'ın bu süreçten daha güçlü bir şekilde çıkacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Trump'ın yabancı hükümetlerden, Demokrat başkan aday adaylarından Joe Biden ve ailesini soruşturmasını talep etmesinin doğru olup olmadığı sorulan Graham, şunları söyledi:

"Joe Biden yakın bir arkadaşım, onunla dünyanın her yerine seyahat ettim. Demokrat aday olarak yarışıyor ve iyi iş çıkaracak. İşin aslı, oğlu Ukrayna'da yolsuz biri tarafından yönetilen bir gaz şirketinden ayda 50 bin dolar alıyordu ve iki ay sonra bu şirketin sahibinin evine baskın düzenlendi, sonra savcı kovuldu. Evet bu tür şeyler hakkında konuşmak gerek."

Trump'a yönelik azil soruşturması

ABD Başkanı Trump'ın, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, Zelenskiy'e rakibi Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddialar eylül ayında basına yansımış ve Demokratlar söz konusu iddialar üzerine azil soruşturmasını başlatmıştı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesindeki kamuya açık oturumlar 13-21 Kasım'da yapılmış, Komite daha sonra 300 sayfalık rapor hazırlayarak Adalet Komitesine göndermişti.

Adalet Komitesi ise azil gerekçelerini "Görevi kötüye kullanmak" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" olarak onaylamıştı.

Azil maddelerinin yer aldığı dava taslağı, Temsiciler Meclisi Genel Kurulunun salt çoğunluğunun oyunu alması durumunda Cumhuriyetçilerin çoğunlukta bulunduğu Senato'ya gidecek.

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