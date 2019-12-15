Dünya Trumpın azil soruşturması Demokratlarda bölünmeye yol açtı
AMERİKA

Trump'ın azil soruşturması Demokratlar'da bölünmeye yol açtı

ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesine karşı olan Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Jeff Van Drew'ün partisinden ayrılarak Cumhuriyetçi Partiye katılacağı iddia edildi.

Haber Merkezi AA
Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Jeff Van Drew
Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Jeff Van Drew

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, New Jersey eyaletinden Temsilciler Meclisi üyesi Van Drew'ün azil sürecine karşı olduğu gerekçesiyle Demokrat Partiden ayrılıp Cumhuriyetçi Partiye geçmesi bekleniyor.

  • Van Drew'ün parti değişikliği kararını ise Temsiciler Meclisi'nde azil oylamasının yapılacağı gelecek hafta açıklayacağı belirtildi.

Azil sürecine karşı olan ve daha önce de Trump'ın azledilmesini gerektirecek bir neden görmediğini dile getiren Drew, geçen cuma Beyaz Saray'da Trump'la bir araya gelmişti.

Demokratların kontrolündeki ABD Temsilciler Meclisi'nin gelecek hafta Trump'a yönelik "görevi kötüye kullanma" ve "kongrenin işleyişini engelleme'' suçlamalarını oylaması bekleniyor.

Trump'a yönelik azil soruşturması

ABD Başkanı Trump'ın, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, Zelenskiy'e rakibi Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddiaları eylül ayında basına yansımış ve Demokratlar söz konusu iddialar üzerine azil soruşturmasını başlatmıştı.

  • Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesindeki kamuya açık oturumlar 13-21 Kasım'da yapılmış, Komite daha sonra 300 sayfalık rapor hazırlayarak Adalet Komitesine göndermişti.

Senato'dan geçmesi zor

Adalet Komitesi ise azil gerekçelerini "Görevi kötüye kullanmak" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" olarak onaylamıştı.

  • Azil maddelerinin yer aldığı dava taslağı, Temsiciler Meclisi Genel Kurulunun salt çoğunluğunun oyunu alması durumunda Cumhuriyetçilerin çoğunlukta bulunduğu Senato'ya gidecek.

Kongre net cevap istedi
EKONOMİ
Kongre net cevap istedi
Savaş yerine yaptırım

Savaş yerine yaptırım

​ABD'den itiraf: Savaşmak yerine yaptırım uyguluyoruz!
Sahtekarlar yakalandı

Sahtekarlar yakalandı

'Hesaplarınızdan FETÖ'ye para aktarılıyor' yalanıyla dolandırdılar.
Libya için karar anı

Libya için karar anı

​Mehmetçik bölgeye giderse dengeler değişecek.
1 haftada 2 zirve

1 haftada 2 zirve

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre ve Malezya'yı ziyaret edecek.
IMF lobi<br>görevi vermiş

IMF lobi
görevi vermiş

​İyi Partili Durmuş Yılmaz'ın IMF ile yapılan gizli görüşmenin sırrı çözüldü.
Sola Rodriguez <br>forvete Moting

Sola Rodriguez
forvete Moting

​Fenerbahçe iki futbolcu için girişimlerde bulunuyor.
100 bin işçi<br>işinden olacak

100 bin işçi
işinden olacak

​CHP'li belediyeler 1 Ocak'ta işçi kıyımına hazırlanıyor.
Sadece Türkiye<br>sahip çıkıyor

Sadece Türkiye
sahip çıkıyor

​Kayseri'de Çin işkencesi protesto edildi.
EYP'li tuzak<br>sizin işiniz

EYP'li tuzak
sizin işiniz

​YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye karşıtı algı operasyonuna soyundu.
Kaçacak yerleri yok

Kaçacak yerleri yok

​İl binasını kapatıp kaçan HDP'liler dün geri döndü.
İHA’lara yeni yuva

İHA’lara yeni yuva

​Türkiye Libya sonrası KKTC ile de stratejik bir adım attı.
El Hamra:<br>Endülüs'ün incisi

El Hamra:
Endülüs'ün incisi

​Sayısız odalarıyla hayran kalınacak bir güzellik.
VIP kaçış tarifesi 10 bin Euro

VIP kaçış tarifesi 10 bin Euro

FETÖ'cüler Yunanistan'a 2 bin ila 10 bin Euro arasında bedelle kaçırılmış.
BMW'yi güvensiz<br>ilan ederiz

BMW'yi güvensiz
ilan ederiz

Yaşanan krizde Almanya, Çin ile ABD arasında kaldı.
Türkiye'den Libya'ya vize muafiyeti

Türkiye'den Libya'ya vize muafiyeti

​16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük kişiler için geçerli olacak.
Türkiye meydan okuyor

Türkiye meydan okuyor

Türk donanması İsrail araştırma gemisini uzaklaştırdı.
Telekom'da son dakika sürprizi

Telekom'da son dakika sürprizi

​G.Saray son dakikada yediği golle Ankaragücü ile berabere kaldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.