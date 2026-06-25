Almanya’da termometreler 44 dereceyi gösterecek: 'Evden çıkmayın' uyarıları peş peşe geliyor

Almanya hafta sonu, tarihinin en yüksek hava sıcaklığına hazırlanıyor. Alman Meteoroloji Dairesi (DWD) tahminlerine göre Berlin ve Brandenburg eyaletlerinin bazı bölgelerinde sıcaklıkların 44 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Özellikle bu iki eyalet sınırları içinde yer alan Magdeburg, Frankfurt/Oder ve Cottbus gibi yerleşim bölgelerinin benzeri görülmemiş aşırı hava şartları ile karşı karşıya kalabileceği tahmin ediliyor. Almanya’nın güneyi ve Bavyera eyaletinde ise sıcaklıkların 38 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Ülkenin bazı bölgelerinde 44 dereceye çıkması beklenen hava sıcaklığının özellikle hassas gruplar için tehlike oluşturabileceği belirtilirken, Meteorolog Karsten Brandt yaptığı açıklamada, "Evde kalın, dışarısı çok tehlikeli" uyarısında bulundu. Brandt özellikle yaşlılar, kronik hastalar, bebekler ve zayıf bünyeli kişilerin ciddi risk altında olduğunu vurguladı. Aşırı sıcak, susuz kalma, tansiyon sorunları, kalp-damar problemleri ve inme riskini artırabileceğine dikkat çeken Brandt, hastanelerde hasta sayısının yaklaşık yüzde 15 artabileceğini söyledi. Brandt, bazı bölgelerde serinleme merkezleri hazırlanması, Alman Silahlı Kuvvetlerinin halkı korumak için görevlendirilmesini, komşuların birbirini kontrol etmesini ve yalnız yaşayan yaşlılara destek olunması gerektiğini dile getirdi.

Brandenburg Tıp Birliği’nin iklim koruma sorumlusu Andreas Grunske de yaptığı açıklamada, 40 dereceye ulaşması beklenen sıcaklıkların sağlıklı insanlar için de zorlayıcı olduğunu söyledi. Grunske, yaşlılar ve sağlık sorunları olanların özellikle savunmasız durumda olduğunu belirtti.

Federal Radyasyondan Korunma Dairesi ise hafta sonu aşırı güneş ışınımı konusunda uyardı. Ülke genelinde UV indeksinin 8 ile 9 arasında, yani "çok yüksek" seviyede olması bekleniyor. Uzmanlar, zorunlu olmadıkça öğle saatlerinde dışarı çıkılmamasını, bol su içilmesini, doğrudan güneşten kaçınılmasını ve serin ortamda kalınmasını öneriyor.





Aşırı sıcaklar nedeniyle spor ve eğlence etkinlikleri iptal edildi

Almanya’da beklenen aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle çok sayıda açık hava etkinliği de iptal edildi. Pazar günü yapılması planlanan ve 24 bin koşucunun kayıt yaptırdığı Hamburg Yarı Maratonu ertelendi. Bavyera ve Württemberg eyaletlerinde ise hafta sonu oynanacak tüm futbol maçları iptal edildi.

Potsdam belediye yönetiminde mesai saatleri kısaltıldı

Yüksek sıcaklıklar nedeniyle Brandenburg eyaletinin başkenti Potsdam’da bazı belediye birimlerinin açılış ve danışma saatleri kısaltıldı. Sosyal yardım ofisi ve vergi dairesi dahil olmak üzere bazı bölümlerde mesai saatleri saat 14.00’e, diğer bölümlerde ise saat 13.00’e çekildi.

Almanya’da son sıcaklık rekoru 25 Temmuz 2019’da Duisburg ve Tönisvorst’ta 41.2 derece olarak ölçüldü.







